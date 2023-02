Un drama: FC Andorra 0 – Saragossa 1, en temps de descompte

Imatge del FC Andorra – Saragossa (FC Andorra)

Una cosa és evident, des de fa força jornades, al FC Andorra li costa molt tirar els partits endavant. Avui diumenge, 5 de febrer, no ha estat una excepció i, encara que l’encontre davant del Saragossa ha tingut una primera part força oberta, l’ocasió més clara del matx ha estat per al conjunt aragonès al minut 14, amb un xut al pal de Giuliano.

Ja a la segona meitat, el FC Andorra ha advertit als manyons amb una rematada de Bundu fregant la fusta de la porteria rival, però el gol no arribava. Segurament per aquest motiu Eder Sarabia ha començat amb els canvis esperant, tant ell, com els 2.220 espectadors aplegats a l’Estadi Nacional, que hi hagués una reacció tricolor.

Amb els canvis realitzats, els minuts anaven passant, el rellotge corria, però, el gol per als del Principat no acabava d’arribar, tampoc les ocasions clares. A la vegada, el Saragossa també realitzava els seus canvis per a trobar més profunditat. Però, el que es veia era un equip visitant que es feia fort, sobretot, al mig del camp. El que es podia veure no era, precisament, el més plaent per al FC Andorra. I, a partit d’aquí el matx començava a tornar-se boig amb anades i tornades i amb els d’Eder Sarabia que, per fi, posaven una velocitat més, encara que mancava l’efectivitat i, si no hi ha efectivitat, no hi ha gol.

Però, el pitjor estava per passar per als tricolors, ja en temps de descompte, el Saragossa en l’últim sospir, perforava la xarxa andorrana i posava el 0 a 1 definitiu en el marcador. Tot un drama perquè amb aquesta derrota ja en són 4 de consecutives i el FC Andorra comença a recular de forma preocupant a la classificació. I, com a darrera dada, ha estat, només en el darrer quart d’hora, quan veritablement s’ha vist una formació del Principat que posava pressió insistent a l’àrea del Saragossa. Ara sí, n’hi ha per a capficar-se i, més, tenint en compte que el proper partit serà al camp del potent Llevant, dels conjunts capdavanters a la lliga SmartBank.