La policia deté 15 persones la darrera setmana, la majoria per delictes de trànsit

Segons informa el servei de policia, aquest, ha detingut 15 persones la darrera setmana. 9 de les detencions estan relacionades amb delictes contra la seguretat del trànsit, concretament per conduir sota els efectes de l’alcohol o per donar positiu en una prova salivar de tòxics. Un dels detinguts es va veure involucrat en un accident amb ferits donant una taxa d’alcoholèmia de 2,17 g/l.

Les altres detencions responen a diferents delictes. A Andorra la Vella es va detenir un home no resident, de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. També a la capital del Principat, un home resident, de 60 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral –utilització temerària d’arma de foc-. La policia va ser requerida ja que vàries persones van escoltar el que semblarien trets d’una arma de foc que provenien de la finestra d’un edifici. En el lloc indicat es van trobar diferents baines de munició real, per la qual cosa es va efectuar una enquesta per l’edifici a fi d’esbrinar l’autor dels fets, el qual va ser controlat i detingut posteriorment a l’interior del seu domicili. En la intervenció, es van comissar 4 armes curtes i més de 1.900 cartutxos.

A Encamp, un home no resident, de 25 anys. L’interessat era objecte d’una recerca judicial amb detenció des del passat 2019 per motius de contraban i ordre públic.

A Andorra la Vella, un home resident, de 45 anys i una dona no resident, de 39 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La policia es va desplaçar a un domicili particular on es va produir una discussió entre la parella que va derivar en una agressió mútua.

A Sant Julià de Lòria, un home resident, de 37 anys, era detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Es va procedir a la detenció de l’interessat a resultes d’una denúncia per maltractaments físics envers la seva parella sentimental.

També es va dur a terme la detenció d’un resident, de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -trencament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. El jove es va veure involucrat en un accident de trànsit, en el qual va resultar ferit conduint una moto i topar contra un vehicle. La policia va adonar-se, llavors, que tenia suspès el permís de conduir.

A Andorra la Vella, un home no resident de 50 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La policia va ser requerida des d’un establiment hoteler per una discussió de parella entres clients que va derivar en una agressió per part de l’interessat envers l’altra part.