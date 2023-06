Com organitzar la roba en un armari petit?

Una dona organitzant un armari petit (iStock)

Treure el profit més gran a un guarda-roba petit és possible, només és qüestió de ser creatiu i donar-li el seu lloc a cadascuna de les peces de vestir que fem servir. El primer que has de fer és treure el que ja no uses o no et queda bé de talla i que puguis donar, sempre que estigui en bones condicions.

Una vegada sàpigues què et quedaràs, agrupa la roba per categories. Això, t’ajudarà a ordenar i t’estalviarà temps buscant què posar-te. Si tens la possibilitat d’agregar una segona barra, aportaràs espai vertical i et permetrà distribuir millor les peces llargues com a abrics, jaquetes i camises.

L’ús d’organitzadors és indispensable per a guanyar espai en un armari petit. Si vols estalviar uns quants euros, pots aprofitar capses de cartó decorades. Utilitza penjadors per a guanyar espai vertical. Si són múltiples, millor.

La part baixa de l’armari és el lloc ideal per a un organitzador de sabates. Deixar-los en les seves caixes ocupa espai de més i et pot embolicar a l’hora de buscar el que va millor amb el teu look.

En la part superior situa el que uses amb menys freqüència, i a la porta disposa de cinturons, corbates, bufandes i qualsevol altre accessori.

Com pots veure, l’espai no és una limitació quan ho tens tot ordenat i en el seu lloc.





