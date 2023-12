Les bases de maquillatge per al Cap d’Any

Dues noies maquillades (Clarins)

La revetlla i el Cap d’Any ja són aquí i obren la porta a dies d’esdeveniments amb amics i família. Per a aquestes celebracions, ens ve de gust estrenar o recuperar de l’armari estilismes guardats per a ocasions especials i apostar per maquillatges que ens treguin de la rutina. Una de les claus del makeup nadalenc és la base de maquillatge, amb la qual cobrir el rostre amb un vel uniforme de color que ens faci sentir a gust. Descobreix com triar el més adequat per a tu.

Com triar una base de maquillatge

Tu també et sents perduda en el moment de triar el millor to per a tu? És fonamental que tinguem en compte una sèrie d’aspectes per a prendre la decisió, perquè, per molt bona que sigui la base de maquillatge, equivocar-nos en el to ens portarà al desastre beauty. I no volem això! Ens interessa obtenir un efecte perfeccionador del rostre, que atenua les imperfeccions i que aporti lluminositat al cutis, sense caure en l’artifici i en l’aspecte màscara. Aquí et presentem les sis claus que cal tenir en compte per a prendre aquesta elecció.

1- Analitza el teu to de pell. Sense complexos. Quin és el teu to natural de pell? Per als cutis més blancs són recomanables els tons rosats, i per a les més brunes els daurats.





2- Tria un to menys i aposta per la naturalitat. Per a evitar el poc afavoridor efecte màscara, és fonamental que triïs una base de maquillatge bastant semblant al teu to natural, fins i tot, un més clar. Pensa que pots donar-li una mica més de color amb colorets i altres productes. En canvi, si utilitzes un to més fosc que el teu el resultat serà més artificiós.





3- Una base de maquillatge per a estiu i una altra per a hivern. Continuant amb la naturalitat, és lògic que no usem la mateixa base de maquillatge en època estival que durant els mesos més freds de l’any, en els quals estem molt més pàl·lides. Adequar la base de maquillatge al nostre to de pell serà clau per a aconseguir un resultat optimitzat i natural en el repte de cobrir d’un vel lleuger el nostre cutis i d’atenuar les imperfeccions.





4- Rosses, brunes, castanyes o pèl-roges. El color del cabell també ens pot ajudar a decidir quina tonalitat ens quedarà millor.





5- On provem el to? Per a emetre un veredicte tal com Déu mana, és fonamental que provem les bases de maquillatge sobre el rostre completament net i que apliquem una petita quantitat en la zona del mentó amb el de la cara.





6- Qüestió de preferències: Quin tipus de cobertura vols? Quin tipus de textura prefereixes? Si vols un acabat més natural, apostaràs per una cobertura baixa o mitjana, mentre que les que aspiren a cobrir totes les imperfeccions confien en bases de maquillatge més denses (com les que es presenten en barra).





Per bellezactiva.com