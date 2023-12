Tardor seca i càlida de rècord

Francesc Mauri

Aquest és un article resum de la nota de premsa de Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya. Quan parlem de tardor meteorològica ens referim als mesos de setembre, octubre i novembre. La tardor 2023 ha resultat càlida a tot Catalunya, amb les anomalies més grans al Pirineu, Ponent, prelitoral i Catalunya Central. Ha estat rècord a la major part de les sèries que disposen de registres des de 1950, superant a la càlida tardor 2022. A més, ha estat la segona més càlida als observatoris de l’Ebre i Fabra, amb més de cent anys de dades.

Dèficit pluviomètric generalitzat, sobretot a les comarques del nord-est i a la Catalunya Central, on ha estat de les tardors més seques. Tardor normal o plujosa a sectors del Pirineu occidental i de l’extrem sud de les Terres de l’Ebre.

Mapes de la tardor del 2023 de diferència de la temperatura mitjana i del percentatge de precipitació acumulada respecte de la mitjana climàtica 1991-2020.

Al llarg dels mesos de la tardor la temperatura s’ha mantingut, en termes generals, per sobre de la mitjana, amb algunes excepcions, com el període de finals d’octubre i principis de novembre, quan va estar clarament per sota de la mitjana.

La tardor climatològica va començar amb un episodi de calor intensa entre els dies 3 i 5 de setembre, amb l’arribada d’una massa d’aire tropical impulsada per una DANA que va deixar valors superiors als 35 °C a Ponent, el Bages, el Garraf i el Baix Penedès. Durant la resta del mes els valors de temperatura es van mantenir elevats en conjunt, i el setembre va resultar el més càlid de les últimes dècades a bona part de Catalunya.

De l’octubre cal anomenar l’episodi de calor intensa entre els dies 1 i 2, que va deixar rècords generalitzats de temperatura màxima en un mes d’octubre a les comarques de l’interior.

Al novembre no ens vàrem quedar curts amb rècords de temperatura al litoral i prelitoral entre els dies 12 i 14.





Pel que fa a pluja amb dèficit pluviomètric generalitzat

La tardor ha estat seca a la major part de Catalunya i més de la meitat del país ha recollit menys del 50% de la precipitació mitjana. Els valors més escassos respecte de la mitjana climàtica, inferiors al 30%, abasten àmplies àrees del nord-est del país i punts de la Catalunya Central, especialment les comarques de l’Alt i Baix Empordà, la Selva, Osona, el Gironès, l’Anoia i el Bages.

Aquestes àrees presenten un dèficit acusat de precipitació i la tardor es pot qualificar de molt seca. Les quantitats més exigües no han arribat a 30 mm a punts del Bages, Noguera i el Pla d’Urgell, mentre que les més destacades han superat els 300 mm a cotes altes del Pirineu occidental, on puntualment han superat els 500 mm, i a punts del Baix Ebre i Montsià.