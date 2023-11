Jornades de l’energia: Legislar i conscienciar per a afrontar la problemàtica de la manca d’aigua

El ministre, Guillem Casal, durant la seva intervenció a les Jornades de l’Energia i Ciutats Sostenibles (Comú de Sant Julià)

La sala Sergi Mas ha acollit en el decurs d’aquest dijous la tercera edició de les Jornades de l’Energia i Ciutats Sostenibles, a Sant Julià de Lòria, amb la col·laboració de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) sota el tema de debat “Energies renovables i aigua: un futur sostenible”.

Diversos experts nacionals i internacionals han intervingut per a parlar d’una problemàtica com és la sequera i la conseqüent manca d’aigua que està començant a passar factura als veïns del sud perquè ja estan aplicant restriccions en el consum per persona i llar. Tant ells, com els polítics que hi han intervingut, han coincidit en la necessitat de fer accions legislatives i campanyes de sensibilització per tal de gestionar millor un recurs bàsic per a la vida i per a la producció energètica.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha desgranat les accions que el Comú ha dut a terme durant el mandat en matèria de sostenibilitat com ara la reducció del 17% de les emissions de CO₂. En relació a l’abastiment d’aigua, el cònsol ha manifestat que “és un tema preocupant i cal fer una planificació que nosaltres ja hem fet”, en referència a la construcció del dipòsit d’aigua de Nagol que es va inaugurar l’estiu del 2022 i que garanteix les reserves en vista a un futur creixement del Quart.

També ha intervingut a l’inici de l’acte el director general de FEDA, Albert Moles, qui ha destacat que “l’aigua és la primera font d’energia renovable i la més important d’Andorra” per la qual cosa “hem après a gestionar-la de la millor manera possible per a ser eficients en els moments en què més ho hem necessitat”. En aquest sentit, Moles ha recordat que l’aigua és un recurs imprescindible per a generar energia, però també té moltes altres utilitats i per al director general de FEDA, el fet de compartir visions sobre aquesta qüestió permet aportar-hi solucions i iniciatives amb més valor afegit.

En nom de l’EFA ha intervingut Daniel Aristot que ha assegurat la implicació i el compromís del sector empresarial per a aplicar mesures en paral·lel amb les administracions públiques i FEDA.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha estat l’encarregat d’inaugurar oficialment l’acte i ha parlat sobre el consum d’aigua a Andorra per a dir que “l’any passat vam registrar unes de les dades de consum més baixes dels darrers anys amb 158 litres per dia i persona que s’atansa molt a la que fixa la Llei d’Economia Circular que és de 150 litres”. I això, tenint en compte que Andorra ha de compaginar el consum propi dels seus habitants amb el que es registra de forma addicional per l’arribada de turistes. “Cal fer una gestió racional i integral dels recursos hídrics” ha explicat alhora que ha anunciat el projecte de crear un ens nacional de gestió de l’aigua “per a adaptar la directiva marc de la Unió Europea que també ens afectarà”.

Les ponències han tractat l’aprofitament hídric des de diferents vessants. L’assessor i exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua, Lluís Ridao i la investigadora d’Andorra Recerca i Innovació, Marta Domènech, han establert les bases del debat quan han explicat el context de manca de precipitacions que viuen les conques mediterrànies. Ridao ha reclamat que es vegin les coses “en gran”, perquè sovint “mirem el problema immediat, sense mirar al futur”. En aquest sentit, Domènech creu que hi ha esperança si s’adopta “l’adaptabilitat”. “Tenim molt marge de millora, tothom està fent els seus esforços i hi ha un nivell de conscienciació cada vegada més elevat”, ha assegurat.

El cap d’Explotació de FEDA, Domènec Torra, ha detallat la gestió que fa FEDA amb la central hidroelèctrica per a garantir la màxima eficiència amb els recursos disponibles. Torra ha explicat com, per exemple, es va afegir un tercer grup generador per a poder produir més ràpidament quan hi ha preus de compra d’electricitat a Espanya i França que penalitzen la importació o quan hi ha contingències en els països veïns. També ha resumit com s’aprofiten nous fenòmens com les petites foses de neu al mig de l’hivern que s’estan produint darrerament per a aprofitar-les de manera eficient.

El cap d’Explotació de FEDA, Domènec Torra (FEDA)

Torra i Domènec han compartit taula rodona amb el director tècnic de Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, Joan Carles Grau, i el cap d’àrea de Medi Natural, Biodiversitat i Paisatge del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. A banda d’explicar les seves experiències com a petits productors, en el cas de la Mútua Elèctrica, o com a administració, en el cas del Govern, han conclòs que a Andorra tot i les circumstàncies es mantenen els canals per a garantir la sostenibilitat de l’ecosistema i han posat en valor la legislació que protegeix el medi.

En general, els participants han estat optimistes pel que fa a les experiències compartides, per a adaptar-se als canvis que s’esperen en el futur.

El segon bloc d’aquesta jornada ha estat protagonitzat per les empreses i la seva consciència sobre el consum d’aigua. Hi han participat Assumpció Majoral, membre de la direcció de Tag Systems, i Joan Rodés, director de nous projectes del Grup Heracles, que posteriorment ha compartit taula rodona amb Albert Batalla, director de BMS Consultoria Estratègica by BOMSA.

Han destacat la responsabilitat social i de governança que tenen les empreses i que han de continuar desenvolupant dins del marc del seu compromís amb la sostenibilitat. Batalla ha destacat l’impacte en els recursos públics i en la conscienciació que poden tenir des del sector.

Albert Moles ha estat el responsable de tancar la jornada. En el seu discurs ha emplaçat els participants a adoptar accions en base a les reflexions i eines que s’han debatut i a reunir-se novament en aquest fòrum la pròxima edició. “Tenim un país petit però amb una estructura dinàmica, per a crear sinergies i generar valor, i mirar com tots junts podem afrontar aquests reptes”, ha conclòs.