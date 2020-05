L’aranès s’apropa a la ciutadania amb la versió en línia de l’exposició “Aranès, l’occità de Catalunya”

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat obre en línia l’exposició “Aranès, l’occità de Catalunya”, que explica de manera clara i amena les principals característiques històriques, geogràfiques, culturals i humanes de la variant lingüística de l’occità que es parla a l’Aran.

Produïda per la Direcció General de Política Lingüística el 2019 amb la col·laboració del Conselh Generau d’Aran, i adaptada, ara, per a web, l’exposició té com a objectiu fer conèixer l’aranès com a fet lingüístic occità propi i específic de l’Aran. La formen 12 blocs de contingut que s’acompanyen d’un conjunt de làmines de lèxic divulgatives amb les paraules i expressions més habituals per qui vulgui començar a practicar l’aranès. L’aranès és la variant de la llengua occitana de l’Aran, on rep aquesta denominació i on té la condició de llengua pròpia. L’exposició es presenta en format bilingüe aranès-català, amb prioritat de la versió aranesa.

Els continguts permeten situar l’aranès en l’espai occità i en la realitat de la Vall; comparar-ne formes bàsiques amb el català; descobrir-ne les xifres de coneixement i ús; repassar-ne fites de la història i les principals figures literàries i lingüístiques; informar-se de les polítiques d’impuls que s’han portat a terme els darrers anys per incrementar-ne el coneixement i l’ús; accedir als recursos disponibles en línia; conèixer el model escolar de l’Aran, els mitjans de comunicació aranesos, la cultura i la literatura de la Vall i el rol que l’aranès té en la vida quotidiana “la vida vidanta” dels habitants de la Vall.

Amb la decisió de posar-la a disposició de la ciutadania en línia, Política Lingüística afronta l’impacte sobre la mostra itinerant que ha comportat l‘emergència sanitària per la COVID-19, que tenia inicialment caràcter presencial, itinerant per ser complementada amb visites comentades i activitats formatives o de difusió de l’aranès a Catalunya.

L’exposició es va obrir presencialment el 15 d’octubre de l’any passat a Barcelona, a l’Arts Santa Mònica, també es va poder visitar a la ciutat de Lleida (de desembre 2019 a febrer 2020) i actualment és a Girona ciutat, al vestíbul d’accés de l’ajuntament. Estava previst que les ciutats de Tarragona, Tortosa i Vielha, també la poguessin acollir si bé el calendari d’aquest 2020 ha quedat alterat a causa de la pandèmia.

La Direcció General de Política Lingüística també ha cedit la versió de l’exposició en un format físic més lleuger a entitats i centres educatius per a la difusió de l’aranès i com a marc per organitzar activitats entorn d’aquesta modalitat lingüística. Així, l’Escola d’Idiomes de Lleida, l’Institut La Serra de Mollerussa, les escoles Ruda de Salardú, i Sant Martí a Gessa, aquestes dues a l’Aran, han acollit ja aquesta mostra.

Quan la situació ho permeti, acolliran una reproducció física de l’exposició les escoles d’Arties, Bossòst, Es Bòrdes, Les i Vielha; l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona, i les localitats de Ribes de Freser, Blanes, Cassà de la Selva, Llagostera i Palamós.