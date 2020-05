La Biblioteca Sant Agustí ofereix una nova selecció monogràfica dedicada a les flors del mes de maig

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell ha editat una nova selecció monogràfica dedicada en aquesta ocasió a les flors del mes de maig que es pot trobar a la plataforma E-biblio

A través d’aquesta selecció de llibres es pot aprendre com fer un hort tant en un terreny com en balcons i terrasses, i cultivar els propis productes de la terra, quan plantar cada hortalissa, horts ecològics, horts en testos, entre d’altres qüestions relacionades amb el cultiu. Aquest recull també inclou un parell de llibres per fer hort amb nens i nenes.

Alguns dels llibres que proposa aquesta selecció també parlen de com plantar alguns tipus de flors (roses, hortènsies, violetes o geranis), com cuidar-les o evitar els errors més comuns.