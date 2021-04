Adjudicat el control aeri dels aeroports Andorra-la Seu i Alguaire per 5,8 milions d’euros

Aeroports de Catalunya ha adjudicat el control aeri de l’aeroport d’Andorra-la Seu a Ferronats Air Traffic Services per tres anys. L’empresa, del grup Ferrovial, ja estava al capdavant de la gestió de la torre de control.

Forma part del paquet de millores en el qual també s’inclou l’aeroport d’Alguaire per un import de 5,8 milions d’euros, tot i que el contracte preveu ampliar horaris i elevar-ne el cost final fins a gairebé 10 milions. Pel que fa a l’aeroport Andorra-la Seu, les millores eren essencials per atreure més empreses interessades a operar.

“La perspectiva és que una vegada la pandèmia pugui anar superant les limitacions de mobilitat, estem convençuts, perquè sabem que hi ha diverses empreses interessades, que apareixeran oportunitats de més vols xàrter o regulars. L’any 2021 amb tota seguretat serà un any de gran creixement”, assegura el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.

També ha sortit a concurs el servei de bombers de les dues instal·lacions, per una durada de tres anys prorrogables dos anys més. El concurs estableix que els aeroports disposaran dels seus vehicles d’extinció d’incendis i serà Aeroports de Catalunya qui s’encarregarà d’adquirir nou material sempre que es justifiqui.