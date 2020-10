L’Ajuntament de la Seu d’Urgell renovarà l’enllumenat del carrer Major

El darrer ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat una modificació de crèdit que, entre d’altres partides, n’inclou una de 20.000 euros per renovar la imatge del carrer Major pel que fa a la il·luminació i l’embelliment.

Concretament, la mesura contempla un canvi en l’enllumenat públic del cèntric vial. A més a més, s’hi instal·larà nous bancs per seure i noves jardineres. Amb tot plegat, l’objectiu és oferir “una il·luminació més amable” del carrer Major, segons ha expressat l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, que ha apuntat que aquests treballs ja es faran abans del final d’aquest any 2020.

Paral·lelament, l’Ajuntament urgellenc treballa en un pla que té per objectiu reobrir locals actualment buits al carrer dels Canonges. Actualment s’està estudiant quina pot ser la millor fórmula per “aconseguir que determinades botigues o artesans s’hi instal·lin a un preu assequible”. En tot cas, l’equip de govern creu que a aquest objectiu hi pot ajudar de manera decisiva la propera estrena de la nova sortida del Museu Diocesà d’Urgell, que serà per la porta de l’històric edifici de Cal Roger. Jordi Fàbrega recorda que l’equipament museístic és, juntament amb la Catedral, el principal atractiu turístic de la ciutat i per això entén que situar-hi l’entrada al carrer dels Canonges pot ser un revulsiu per a aquest indret de cara a “incrementar-hi l’activitat i la vida i fer que sigui més fàcil posar-hi negocis”.

El febrer passat, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu va donat llum verda a l’ampliació del Museu Diocesà, en qualificar com a equipament l’edifici de Cal Roger, una casa del segle XIV que el Bisbat d’Urgell va adquirir per ampliar el museu i el jardí situat a l’accés a l’espai de reserva actual del recinte patrimonial. Quan finalitzin les obres d’adequació, Cal Roger esdevindrà la porta principal. Amb les modificacions aprovades, l’equipament guanyarà 544 metres quadrats.