Escaldes-Engordany destina 600.000 euros a ajuts per a les empreses

El comú d’Escaldes-Engordany destinarà un total de 600.000 euros a ajudar les empreses i autònoms que s’hagin vist afectats per la crisis del coronavirus. Aquestes ajudes s’articularan a través de subvencions i bonificacions que derivaran d’una ordinació que la corporació comunal té previst aprovar aquest dijous en sessió de consell de comú. Hi haurà subvencions per a formació, digitalització o assessorament i també per a les llars d’infants i bonificacions en l’impost de radicació i en el preus de les terrasses.

Tal com ha posat en relleu el cònsol menor escaldenc i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, el que s’espera amb aquestes ajudes és “reactivar l’economia; alleugerir les tensions econòmiques de les empreses; conservar els llocs de treball i evitar tancaments, que seria funest”. Al seu torn, la cònsol major, Rosa Gili, ha manifestat que aquestes ajudes s’afegeixen a les que la corporació va aprovar la setmana passada per ajudar les famílies amb la voluntat d’estar “al costat de les persones”.

Així, l’ordinació marca que hi haurà dues bonificacions d’impostos i preus públics i subvencions. En general, les ajudes estan pensades per a petites i mitjanes empreses que tinguin facturacions per sota dels 450.000 o els 900.000 euros anuals. Una de les bonificacions, tal com ha explicat l’assessora en finances del comú, Bea Pintos, serà de la taxa de radicació que podran demanar aquelles empreses que justifiquin una davallada en la facturació del 35%. La segona bonificació és sobre l’ocupació de la via pública per part dels bars i restaurants per instal·lar les terrasses, una ajuda que s’impulsa, segons exposa Pintos, ja que es considera que els empresaris no han pogut aprofitar els espais interiors dels seus establiments per les diferents restriccions. De fet, ha puntualitzat que s’han rebut moltes demandes al respecte, de persones que s’interessaven per si podien rebre rebaixes del preu o fins i tot fer pagaments a terminis.

Quant a les subvencions, s’ha previst una ajuda de fins a 15.000 euros per a aquelles llars d’infants que justifiquin l’impacte que els ha causat la crisi del coronavirus. En aquest sentit, Pintos ha posat com a exemple que el fet que s’hagin disminuït les ràtios d’alumnes per educadora pot haver provocat que s’hagi hagut de contractar personal, amb l’impacte que això hagi pogut tenir en les finances de la guarderia. L’assessora comunal ha destacat que s’analitzarà el “cas per cas” i ha incidit en què des de la corporació s’ha cregut molt important aquesta ajuda pel servei social que presten les llars d’infants.

Les altres tres subvencions, que seran de fins a un 70% del cost, seran per a projectes de digitalització, innovació i modernització amb un límit de 2.000 euros per subvenció; per a plans de formació i reciclatge; i per contractar assessorament extern per a millores de l’empresa. En aquest sentit, Dolsa ha manifestat que aquestes subvencions es donaran independentment de si l’empresa que fa l’assessorament o la formació són o no de la parròquia, amb la qual cosa ha incidit en el benefici en el teixit empresarial del país.

El cònsol menor ha posat en relleu la manca de dades “clares” que puguin indicar quines són exactament les necessitats de les empreses i ha concretat que, precisament, a través d’aquesta ordinació es podrà tenir “una radiografia de l’estat de la parròquia”, de la “situació real” de les empreses, i això servirà per anar modulant aquestes ajudes. Ara com ara, ha afegit només es tenen dades d’obertures comercials, que de moment presenten un saldo positiu tot i que aquesta dada es considera que pot estar “esbiaixada”. De fet, inicialment de la partida de 600.000 euros, 400.000 seran per a bonificacions i 200.000 per a subvencions però el comú farà canvis en cas que sigui necessari.

Gili defensa que estan dins el marc competencial

Tant en aquest cas com en les ajudes que es van aprovar la setmana passada la corporació considera que s’està “en el marc competencial” comunal. Així ho ha manifestat Gili, que ha defensat que van rebre “amb moltíssima sorpresa” les declaracions de la setmana passada del cap de Govern, Xavier Espot, sobre les ajudes socials i ha manifestat que estan “convençuts” que el comú fa “el que li toca fer” i en aquest sentit ha apel·lat a la “llibertat” d’actuació de les corporacions comunals. “Ningú entendria que el comú no estigués al costat de les persones”, ha defensat la cònsol major, afegint que els ajuts comunals són “complementaris” als que dona el Govern i concloent que en cap cas es vol “trepitjar” el que fa l’executiu. A més, i responent a les paraules d’Espot sobre que hi podria haver fins i tot un “enriquiment” ha reiterat el “rigor” amb què es concediran les ajudes. Quant a la manca d’informació entre administracions que també va argumentar el cap de Govern, Gili ha manifestat que era sabut que volien tirar endavant aquests ajuts i que dins el comú hi ha l’oposició que és del mateix partit que el Govern. A més, ha incidit en què qui els vulgui fer qualsevol consulta serà “benvingut”.