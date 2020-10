L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya critica la intervenció de la residència del municipi

L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya qualifica de “desproporcionada i alarmista” la decisió del Departament de Salut de la Generalitat d’intervenir provisionalment la Miniresidència de gent gran del municipi, després que s’hi ha detectat un brot de coronavirus que de moment afecta 11 dels seus 29 usuaris, a banda de 5 professionals que també han donat positiu a les proves PCR. Arran d’aquest fet, de moment la gestió s’ha encarregat a la Fundació Hospital de Puigcerdà.

En un comunicat publicat aquest dimecres, la Fundació de Serveis Sant Roc i el consistori bellverenc afirmen que “l’únic efecte que ha produït (la intervenció) es el desencís entre tota la nostra plantilla de magnífics treballadors, en no reconèixer l’esforç dut a terme en reconduir una situació que, com diu l’informe emès pel Departament de Salut, és ara absolutament correcta”. En aquest sentit, l’ens municipal manifesta “tot el suport cap a aquests treballadors exemplars” i els animen a “continuar la seva tasca”. Alhora, l’Ajuntament creu que hi ha hagut “manca de sensibilitat” dels responsables de Salut “en publicar notícies o utilitzar un vocabulari que no s’escau amb la realitat” i que creuen que “esfondra la tasca feta per moltes persones durant els darrers 35 anys per tenir una institució dedicada al benestar de la gent gran”.

Per tot plegat, l’equip de govern de Bellver “lamenta profundament el tracte rebut” cap a una institució que qualifiquen de “modèlica” i asseguren que “a dia d’avui, no s’hi ha hagut de lamentar cap situació desagradable en el decurs de la pandèmia”. L’Ajuntament i la Fundació Sant Roc afirmen que la Miniresidència “sempre ha donat un servei exemplar”, sobretot durant tot els moments més crítics de la pandèmia, en què no hi havia hagut cap contagiat ni entre el personal ni entre els usuaris.

La majoria d’encomanats, asimptomàtics

El consistori ha confirmat que ara fa 15 dies es va detectar un cas en una de les treballadores, que es va aïllar immediatament, i es va procedir a fer un únic cribratge entre tots els usuaris i treballadors. Arran d’aquesta anàlisi es va detectar 10 positius de COVID-19 entre els residents i quatre més entre els treballadors, a banda de la primera contagiada. L’ens defensa que “de forma immediata es va procedir a sectoritzar i aïllar la residencia, adoptant totes les mesures que anaven indicant des de el Departament de Salut i aportant tots els mitjans necessaris per resoldre la situació“.

El comunicat també explica que quasi tots els usuaris i treballadors “no ha manifestat cap símptoma durant tot aquest temps”, amb dues excepcions: la codirectora i responsable higienico-sanitària, que va sentir molèsties divendres passat i va restar en confinament de forma preventiva, i una usuària que va ser traslladada a l’Hospital de Cerdanya.

De comú acord amb la Fundació Hospital de Puigcerdà, es va facilitar la supervisió d’una infermera que va ocupar el càrrec de responsable higienico-sanitària des de dilluns al matí, dia 20. Aquell mateix dia, es va efectuar per part del Departament de Salut inspecció, que consideren que va ser “absolutament satisfactòria” quant a l’estat de les instal·lacions, la preparació dels treballadors, les mesures adoptades i el bon estat de la totalitat d’usuaris que segueixen sense presentar cap simptomatologia. Per tot plegat, els representants locals consideren “absolutament incomprensible” l’anunci de la intervenció del centre que va fer ahir dimarts Salut.