Aliments que cal evitar abans d’anar a dormir

Una xiqueta amb problemes per a dormir (Getty images)

En general, és important tenir en compte que abans d’anar a dormir, l’aconsellable és deixar temps al cos per a digerir el sopar, de manera que s’ha de menjar almenys dues hores abans per tal de millorar la qualitat del son. Si es tenen problemes de son o digestió habituals, pot ser útil optar per opcions lleugeres i fàcils de digerir com les verdures, la fruita, els làctics baixos en greix i les proteïnes magres, així com evitar els següents aliments, o bé, reduir el seu consum:

Aliments picants: Poden irritar l’estómac i causar reflux àcid, provocant malestar general i dificultar el període de son.

Aliments greixosos: Aquests poden ser difícils de digerir i potser causar acidesa estomacal o indigestió si es consumeixen abans de dormir.

Aliments amb cafeïna: La cafeïna, que es troba en el cafè, el te, les begudes energètiques i altres aliments i begudes, pot afectar negativament a la conciliació del son.

Begudes alcohòliques: L’alcohol pot fer que et quedis adormit més ràpidament, però també pot ser disruptor en el cicle del son, provocant un dormir més fragmentat i menys reparador.

Aliments rics en sucre: Provoquen un augment ràpid dels nivells de sucre en sang, cosa que pot interrompre el son i causar despertades nocturnes.

Aliments pesats o abundants: Consumir una gran quantitat d’aliments a la nit pot fer que et sentis incòmode i amb la sensació de tenir l’estómac ple, dificultant la relaxació i la conciliació del son.