La Seu es promociona al metro de Barcelona

Campanya de promoció turística de la Seu al metro de Barcelona (Aj. la Seu)

Turisme Seu ha iniciat aquest mes de juliol una campanya publicitària per a promocionar la Seu d’Urgell al metro de Barcelona que s’allargarà fins al mes de desembre. Concretament, a la parada de metro de Sants de la línia 3, els usuaris d’aquest transport públic metropolità hi poden trobar una fotografia de grans dimensions amb el lema ‘Et sorprendrem!, acompanyat d’un codi QR que es pot escanejar per a saber la proposta turística que ofereix.

“Amb aquesta iniciativa pretenem promocionar les activitats de la nostra ciutat des del bell mig de la ciutat de Barcelona. En una estació neuràlgica d’arribada i de sortida de gent d’arreu del país i de l’estranger”, explica el regidor adjunt de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jordi Mas. “La Seu vol sorprendre d’aquesta manera tan innovadora i, alhora, cerquem un perfil de client que s’informa a través de les noves eines de comunicació”, remarca Mas.

D’aquesta manera, cada mes, els usuaris que vagin passant per la parada de metro de Sants coneixeran què passa i de què es pot gaudir a la Seu d’Urgell. Les persones que escanegin el codi QR d’aquest anunci poden compartir la informació que hi trobaran i, així, gaudir plegats de les experiències que s’aniran proposant cada mes.

La campanya ha arrencat amb la promoció del Rafting Parc que proposa participar en el sorteig d’una baixada en ràfting per a dues persones en aquestes instal·lacions olímpiques de la Seu d’Urgell.

Val a dir que mensualment, aproximadament, aniran canviant les campanyes i promocions adaptades a les activitats que tenen lloc a la Seu d’Urgell. Així, les activitats que es proposen per a aquest mes de juliol, i que es podran consultar tot fent un clic són: les exposicions d’art contemporani de Marc Garcia i de Tartera que tenen lloc a la sala ‘la Cuina’; el concert inaugural del Festival de Música antiga dels Pirineus (FeMAP) al Seminari Conciliar; les propostes d’oci alternatiu per a joves que proposa Insomni o la 48a trobada amb els acordionistes del Pirineu.