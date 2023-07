El Cerdanya Film Festival dobla el nombre de projeccions

Cartell del 14è Cerdanya Film Festival (RàdioSeu)

El 14è Cerdanya Film Festival duplicarà enguany l’exhibició de llargmetratges, passant de 20 a 40 en les categories de documentals, ficció i animació. Al certamen, que se celebrarà de l’1 al 13 d’agost, s’hi han presentat més de 2.000 pel·lícules, de les quals se n’ha seleccionat 150. Com a novetat, en aquesta edició s’ha programat una setmana de projeccions prèvia a la inauguració i algunes sessions de llargmetratges tindran subtítols accessibles per a persones sordes.

A més, els curtmetratges espanyols que siguin guanyadors en les seccions de ficció i documental es classificaran automàticament per a la preselecció dels Premis Goya de l’Acadèmia del Cinema, fet que comporta que molts dels films que competeixen siguin inèdits.

La inauguració de la 14a edició del Cerdanya Film Festival comptarà amb la pel·lícula ‘Estols’, de Vilaüt Films, el tràiler de la qual es va passar en el festival Temporada Alta de Girona i Salt. Sota la direcció de Xavier Moreno, el film compta amb la producció d’Andergraun Films. En els 13 dies de festival també es presentaran estrenes de caire nacional i internacional de curtmetratges i documentals. També hi haurà propostes de llargmetratges presents a diferents festivals de referència com Cannes, la Berlinale, Toronto, Sant Sebastià, Màlaga o Sevilla, així com obres de difícil accés al mercat espanyol en estrena nacional o en primícia internacional.

Entre els objectius del festival hi ha el de promoure la interculturalitat i difondre unes cinematografies que normalment tenen poca visibilitat en els cinemes del país, especialment del format de curtmetratges. El director del festival, Jordi Forcada, destaca que el certamen va néixer fa 14 anys “per a convertir-se en plataforma de descobriment i impuls del jove talent nacional, amb especial atenció a l’àmbit transpirinenc transfronterer”. També ha explicat que la idea és “ser un lloc de trobada i aprenentatge” de joves creadors, professionals de la indústria cinematogràfica i agents culturals, entre d’altres.





Sessions infantils i mirada en clau femenina

De totes les filmacions, es faran 4 sessions matinals infantils per a escolars i centres educatius al Casino Ceretà de Puigcerdà, i sessions itinerants a Bellver de Cerdanya i Martinet (al Parc dels Búnquers) amb continguts de memòria història i, diàriament, 3 sessions de tarda al Casino Ceretà. El certamen també promou des dels inicis una mirada en clau femenina, tot prioritzant els films en català i dirigits per dones. Així, el 50% de les pel·lícules escollides estan guionades i/o dirigides per dones.





Premis

El festival, amb un pressupost de 150.000 euros, entrega un premi principal i un de secundari per a cada categoria. Així, a banda de les seccions oficials que van a concurs, hi ha quatre programes transversals específics: Pirineus (films rodats de producció o amb participació de professionals pirinencs, normalment amb temàtica de muntanya, medi rural, senderisme…), Memòria històrica, Mirada social i Curtmiratges (produïts i dirigits per dones menors de 30 anys). Els guardons són de tipus econòmic i aquest any s’han ampliat les dotacions. En concret, es lliuren 9.000 euros en premis, 16.000 euros en dietes i 12.000 en drets de projecció.