Khroma, la nova proposta del Museu Carmen Thyssen

Visitants observant una de les obres de la mostra Khroma (MCTA)

Recentment s’ha donat per inaugurada la setena mostra del Museu Carme Thyssen Andorra on els colors i les emocions són protagonistes. Kandinsky és un dels grans convidats de l’exposició que porta per títol ‘Khroma’. La mostra vol dirigir el visitant a través dels colors i les emocions amb obres de Kandinksy, Atkinson Grimshaw, Masriera i Martínez Tarassó.

El conservador de la col·lecció Carmen Thyssen, Guillermo Cervera, explica que “els colors més foscos poden aportar intimitat, tristesa o melanconia, el verd amb l’esperança, el vermell amb l’alerta o la policromia”. El gran convidat en l’apartat de policromia serà el pop-art. L’exposició Khroma romandrà oberta al públic fins al 7 de gener de 2024.