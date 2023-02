Campanya solidària per a impulsar la investigació del càncer infantil a través de l’handbol i xocolatades

Un estand de l’associació Handball School (Handball School)

L’associació Handball School inicia la segona campanya “xocolatada d’handbol solidària” en una desena d’escoles del Principat amb l’objectiu de recaptar fons per a impulsar la investigació del càncer infantil amb la Fundació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i promocionar l’handbol.

La campanya “Xocolatada d’Handbol Solidària” consisteix a realitzar als centres educatius del Principat d’Andorra una xocolatada, acompanyada de coca i, paral·lelament, promocionar l’handbol entre els infants.

És una jornada lúdica on poden participar alumnes i pares de l’escola fent un donatiu mínim de cinc euros, on col·laboraran en la investigació i el diagnòstic càncer infantil, és una forma senzilla d’ajudar i de sensibilitzar sobre una malaltia que afecta cada any més de 400.000 nens diagnosticats amb aquesta malaltia, una malaltia que és una de les principals causes de mort de nens i adolescents a tot el món.

La jornada solidària va acompanyada d’un taller d’handbol, amb el suport de la Federació Andorrana d’Handbol, on tots els nens i nenes podran gaudir d’una tarda diferent.

L’associació Handball School, va néixer amb la voluntat de promocionar l’esport a través d’accions socials, en l’edició anterior es va recaptar 2.344,30 euros en quatre centres escolars del país, el president de l’associació, Edgar Serra, comenta que està molt satisfet que en aquesta segona edició s’hagin inscrit una desena d’escoles i “esperem arribar als 5.000 euros de recaptació per a la investigació del càncer infantil”.

Les jornades solidàries són possible gràcies als voluntaris, a les associacions de pares i mares i els col·laboradors que ens ajuden en desenvolupament de les xocolatades.