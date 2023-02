Anna Martí, reelegida com a Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell

Anna Martí, Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell (Ajuntament de la Seu)

L’actual Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, ha estat reelegida per a ostentar aquest càrrec cinc anys més. Així ho han votat per unanimitat tots els grups municipals que conformen el ple de l’Ajuntament urgellenc en la darrera sessió plenària.

Anna Martí va acceptar la renovació del càrrec amb “renovades energies per a afrontar els pròxims anys la tasca de síndica de greuges del municipi”. Per la seva part, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i els portaveus dels grups municipals van elogiar i reconèixer la bona feina portada a terme per Anna Martí com a síndica municipal de greuges en aquests darrers cinc anys.

Anna Martí va ser escollida Defensora del Ciutadà per unanimitat dels grups municipals el febrer de 2018.

Cal remarcar que l’ordenança del Defensor del Ciutadà de la Seu d’Urgell recull en el seu article número 5 que la durada del càrrec és per un període de 5 anys i que, en finalitzar aquest període, i en cas que no s’hagi designat encara el seu successor, el defensor o defensora del ciutadà quedarà prorrogat en l’exercici de les funcions del càrrec fins aquella designació i sempre que no manifesti per escrit la voluntat de no continuar aquest termini.

La durada màxima total d’una persona en el càrrec serà de 10 anys, siguin o no consecutius, incloent els períodes de pròrroga tal i com indica l’ordenança.



Presentació informe 2022

D’altra banda, la Síndica Municipal de Greuges presentarà en un ple extraordinari, que tindrà lloc el pròxim 14 de març, la memòria corresponent a l’exercici de 2022 davant els regidors i regidores que conformen el Consistori municipal.