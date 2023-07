Frodeno i Gentle s’imposen a l’Ironman 70.3 Andorra

Les tres primeres classificades de l’Ironman 70.3 Andorra 2023 (The IRONMAN® Group)

Nova edició celebrada amb èxit de l’lRONMAN 70.3 Andorra, i ja en van tres. Enguany han participat gairebé 500 triatletes de procedència diversa, entre els quals una trentena d’atletes d’elit. L’alemany Jan Frodeno, resident a Andorra, i l’australiana, Ashleigh Gentle, han estat els guanyadors finals d’una prova que s’ha desenvolupat amb un bon clima i amb una temperatura de l’aigua al llac d’Engolasters al voltant dels 19 graus. L’IRONMAN 70.3 Andorra forma part de l’Andorra Multisport Festival (AMF), un esdeveniment d’esports de resistència i aventura, organitzat per The IRONMAN Group.

En aquesta tercera edició l’organització ha apostat per situar el cor d’Andorra la Vella com a centre neuràlgic de la prova i abandonar el pàrquing del Parc Central amb l’objectiu de reduir l’impacte en la mobilitat i descongestionar aquesta zona important per als andorrans. També s’ha ubicat com a punt de pas del circuit de running l’avinguda Meritxell per a captar més ambient a l’arteria central del país.

A més, el cartell de triatletes d’elit ha estat molt destacat, sobretot perquè es repartien dues places en categoria masculina i femenina per a disputar el Campionat del Món IRONMAN 70.3 de Finlàndia (26 i 27 d’agost), així com un total de 45 slots per als diferents grups d’edat que han participat en aquesta reconeguda prova de triatló al Principat.





Jan Frodeno fa bons els pronòstics

No sempre es compleixen els pronòstics previs a la competició, però aquest diumenge els grans favorits han respost a les bones expectatives creades. És el cas de Jan Frodeno, tres vegades campió del món d’IRONMAN, que s’ha endut la victòria final amb un temps de 4 hores, 25 minuts i 47 segons, per davant de l’alemany Jonas Schomburg, un altre dels grans candidats a guanyar. Tots dos han protagonitzat un bonic duel esportiu per la medalla d’or. La tercera posició ha estat pel triatleta català, Jordi Montraveta, que ha fet una cursa de menys a més, marcant el millor registre amb la bicicleta.

Frodeno abans d’arrencar ha recordat que “fa un any durant aquest esdeveniment estava a casa lesionat, patint molt i veient com tothom gaudia molt de la prova i per això soc aquí per a gaudir amb tots els atletes i veure com tot el país se situa com un lloc per als triatletes”.





Gentle repeteix victòria

En categoria femenina també s’ha complert força el guió, i Ashleigh Gentle ha creuat de nou la meta en primera posició, igual que en l’edició de l’any passat, amb un registre final de 4 hores, 59 minuts i 32 segons. L’australiana ha marcat el millor temps en tots els segments, excepte en la mitja marató final, on tan sols l’alemanya Daniela Kleiser ha rebaixat la seva marca.

La britànica, Emma Pallant-Browne, (guanyadora de l’IRONMAN 70.3 Mallorca l’any 2022) i Kleiser (tercera a l’IRONMAN 70.3 Marbella 2023), han estat la segona i la tercera classificada, respectivament. També cal destacar la quarta posició de la triatleta espanyola, Anna Noguera, seguida a menys de dos minuts per la francesa Nikita Paskiewiez.





Triatletes de països diversos

L’IRONMAN 70.3 Andorra també destaca per ser un esdeveniment internacional, amb una quarantena de països representats, sent Espanya el país amb més presència d’atletes, amb un 32%. França també ha aportat una representació important, amb el 23%, seguit d’Andorra que amb un 11% ha duplicat el percentatge d’inscrits respecte de l’any passat.

Tampoc cal oblidar l’arribada de triatletes procedents del Regne Unit, els Estats Units, Alemanya, Holanda i Bèlgica, entre altres països. Altres dades remarcables són que un 88% dels participants han fet aquesta prova per primera vegada i els 30 triatletes andorrans del Club Triatló Serradells.





Les valoracions finals

El director regional de The IRONMAN Group a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez, ha apuntat que “realment estem molt contents que els grans triatletes del moment vinguin a fer una prova que en el calendari és important, però també és una prova dura per a ells perquè és el triatló de mitja distància més dur del món”. “Estem parlant d’atletes importants que resideixen al país, com Jan Frodeno, i volen demostrar als seus veïns que això és un paradís per al món del triatló”, ha remarcat.

El ministre de Turisme del Govern d’Andorra, Jordi Torres Falcó, ha destacat la nombrosa presència de participants internacionals, afirmant que “aquestes són les apostes que fem des d’Andorra Turisme per a poder atraure aquests turistes quan se celebren proves com la Trail 100 Andorra by UTMB el cap de setmana passat o aquest, perquè al final això genera pernoctacions al país”, ha afegit.

El Cònsol Major d’Andorra la Vella, Davis Astrié, ha elogiat els canvis fets per a situar l’arribada en un punt més urbà com la Plaça del Poble “en aquest entorn magnífic amb l’església de Sant Esteve aquí al costat”, recordant que “és una proposta que ens va agradar i que vam consensuar amb els agents de la parròquia”. “És una bona ocasió per a situar aquest escenari esportiu al centre d’Andorra la Vella, és un punt d’atracció per a l’eix comercial i és un win-win per als dos i ens agrada”, ha conclòs.





Resultats IRONMAN® 70.3® Andorra

Top 5 Masculí (Resultats provisionals)



Swim Bike Run Overall Jan Frodeno (GER) 00:23:28 02:42:40 01:14:54 04:25:47 Jonas Schomburg (GER) 00:22:41 02:43:01 01:18:54 04:28:39 Jordi Montraveta Moya (ESP) 00:27:06 02:41:52 01:19:20 04:32:50 Fernando Zorilla Medrano (ESP) 00:25:09 02:49:42 01:19:29 04:39:06 Gonzalo Fuentes (ESP) 00:27:34 02:51:32 01:20:06 04:44:18