El Comú d’Escaldes proposa fer senderisme amb l’acompanyament d’un ruc

A partir d’aquest dilluns, els visitants que ho desitgin podran descobrir la Vall del Madriu-Perafita-Claror fent senderisme amb la companyia d’un ruc. El Comú d’Escaldes-Engordany reprèn així una iniciativa impulsada l’estiu passat que té per objectiu apropar-se a aquest lloc declarat Patrimoni Mundial per la Unesco el 2004 d’una forma lúdica.

Per a llogar un ruc no cal tenir experiència, però, sí que és important conèixer el maneig d’aquests animals. És per aquest motiu que les persones que contractin el servei rebran a l’inici de l’activitat una explicació per part d’experts sobre els aspectes bàsics per a gaudir de l’excursió.

Es pot llogar un ruc per a mig dia o per a un dia. En el primer cas, el preu és de 15 euros i l’horari va de les 9 hores a les 13 hores. Per a tot un dia, el preu és de 30 euros i es podrà fer entre les 9 hores i les 17 hores.

El lloguer inclou una introducció al maneig del ruc, les cordes pel maneig, un sistema de localitzador GPS per a l’animal i l’assegurança.

Les persones interessades han de fer una reserva prèvia amb una antelació de 24 hores a l’oficina de turisme d’Escaldes-Engordany, a través del telèfon 890 881 o bé per correu electrònic a l’adreça oficinaturisme@e-e.ad.

S’han establert dos punts de recollida i retorn dels rucs, un a la carretera de la Plana (camí de la Muntanya) i el segon a la borda de Ràmio. Durant tota l’activitat, els excursionistes hauran de seguir els camins marcats. L’activitat estarà disponible fins al 4 de setembre