Títol: “A nearly normal family”. Estrena, 24 de nomebre

Durada: No especificat

Gènere: Drama, crim, suspens

Creació: Hans Jörnlind, Anna Platt

Intèrprets: Björn Bengtsson, Lo Kauppi, Alexandra Karlsson Tyrefors

Temporades: 1 Capítols: 6

Plataforma: Netflix

“A nearly normal family” és una sèrie dramàtica de suspens basada en l’aclamat bestseller titulat “Una família normal”, de l’autor suec Mattias Edvardsson. Els Sandell són una família normal. Adam, el pare, és sacerdot; Ulrika, la mare, és advocada; i la filla de tots dos, Stella, és una noia de 19 anys. Viuen en un elegant suburbi residencial als afores de Lund, i la seva vida sembla perfecta.

Però, el seu món es fa miques quan passa un incident dramàtic i inesperat: Stella és detinguda, i està acusada d’assassinat. Els seus pares devastats no saben què fer, fins on seran capaços d’arribar per a mantenir unida la seva família?





Per Sensacine