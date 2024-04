JERE actuarà a Andorra dins la seva “Gira Cafeïna”

L’artista JERE es llença a la carretera per a començar la seva gira. Al 2023 presentava “Guernica” passant per 24 ciutats diferents. Ara, és el torn de presentar la “Gira Cafeïna” i una de les seves parades serà a Andorra. L’any passat ja va actuar a La Fada Ignorant, a Andorra la Vella i, aquest 2024, hi vol tornar amb noves cançons, energies renovades i esperant arribar al cor del públic del Principat. L’actuació de JERE tindrà lloc el proper dissabte, 20 d’abril, a les 22 hores, també a La Fada Ignorant.

JERE acaba d’estrenar “L’Escala de Penrose”, cançó que ha entrat directe a la playlist oficial d’Spotify “Rock español” i “Rock Callejero”. Aquest ha estat el tercer single del que acabarà sent el seu nou àlbum “Cafeïna”. Anteriorment publica “Nitroglicerina” i “Un Pasito Más”.

Aquests tres temes deixen ben clar quin serà el so del següent àlbum i s’escoltaran ja en directe al concert que celebrarà a Màlaga, així com altres cançons que encara no han estat editades i que formaran part de “Cafeína”.

JERE està, actualment, en un punt de creixement extraordinari, enamorat de la música i descobrint nous sons, capaç de crear una cançó amb tints mexicans i el Rock més pur, amb aquest segell tan inconfusible seu.

La seva música és una barreja perfecta entre les seves arrels, avis de Màlaga, Granada i Extremadura, fusionat amb allò viscut personalment al seu lloc de naixement Barcelona i un cap inquiet que l’ha portat a explorar sons de diversos llocs del planeta.

JERE ha tingut la fortuna que grans artistes s’han sumat a cantar les seves cançons al llarg de la seva carrera, Poncho K, Albertucho, Rulo i la Contrabanda, Kutxi Romero (Marea), Dani Marco (Despistaos), Arco, Rosana, Georgina, La Canija, El Pescao…





Entrades a www.jeremusic.es