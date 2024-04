Albert Villaró presenta a la Seu la novel·la juvenil ‘Tercer origen’

Coberta de la novel·la juvenil “Tercer origen”, d’Albert Villaró

Albert Villaró presentarà aquest dilluns, 15 d’abril, a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, la seva darrera novel·la, Tercer origen, editada per Estrella Polar. L’acte, que tindrà lloc a les set de la tarda, comptarà també amb la presència de Pol Castellanos, autor establert a la Seu i escriptor de novel·les juvenils.

Villaró s’estrena en el gènere de la novel·la juvenil amb una obra en què dibuixa un escenari pandèmic catastròfic, inspirat en part en la recent crisi de la COVID i en la manera com s’afronta una situació de màxima emergència com aquesta des de les ciutats i des dels pobles.

La protagonista de Tercer Origen és la Irene, una noia de 12 anys que viu a Sabadell i que és a punt de començar l’etapa d’institut. Llavors, els seus pares li anuncien que deixen la ciutat per a anar a viure a Llobarca, un minúscul poble del Pirineu amb només vuitanta habitants, amb cases de pedra, vaques i prats. La Irene se sent contrariada i aquest canvi radical de vida li sembla un horror. Però, al cap de poc temps de mudar-se, esclata una terrible pandèmia mortífera i tothom intenta escapar de les grans ciutats. Llobarca queda totalment aïllada i per aquest motiu ella se salva. La vida al petit poble li reservarà moltes sorpreses, amb la promesa d’una nova vida al final.





Referències literàries

A banda d’aquesta referència a les pandèmies, i com el títol assenyala, Tercer origen també esdevé un homenatge al Mecanoscrit del Segon Origen, de Manuel de Pedrolo, un clàssic de la literatura catalana contemporània al qual Albert Villaró també hi al·ludeix de manera divertida. D’altra banda, el poble on transcorre la trama del llibre també remet a la novel·la de Villaró Obaga, on ja hi apareixia aquest nucli fictici.

Amb tot plegat, l’autor pirinenc vol fer una interessant reflexió sobre el món actual vist des de la perspectiva d’una preadolescent. Alhora, també sobre els avantatges i desavantatges tant dels pobles com de les ciutats, en un context de crisi climàtica i d’augment exponencial de la població, sobretot a les grans àrees urbanes, amb els riscos que això comporta. En aquest sentit, l’autor conclou que en aquest context actualment “els entorns petits són llocs més raonables per a viure que les megalòpolis”.





L’autor

Albert Villaró, nascut a la Seu d’Urgell l’any 1964, va ser arxiver a l’Ajuntament de la capital de l’Alt Urgell i posteriorment director d’Arxius, Patrimoni i Recerca del Comú d’Andorra la Vella. Actualment coordina la secció d’Història d’Andorra Recerca + Innovació. Com a escriptor va debutar el 1993 amb La selva moral. L’any 2000 va publicar la seva primera novel·la, Les ànimes sordes, i el 2003 va guanyar el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb Obaga. També ha estat guardonat amb el Premi Carlemany per al foment de la lectura (2006), per Blau de Prússia; el Premi Josep Pla (2014), per Els ambaixadors; i el Prudenci Bertrana (2015), per La Bíblia andorrana.