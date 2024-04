Urgelia Sacra es presenta a Andorra amb una visita guiada al Santuari de Meritxell

Presentació d’Urgelia Sacra, el dissabte, 20 d’abril

Urgelia Sacra, denominació del projecte Catalonia Sacra al Bisbat d’Urgell, s’estrena a Andorra el dissabte 20 d’abril. L’arquitecte Antoni Pol serà el ponent de la primera activitat al Principat: una visita guiada especial al Santuari de Meritxell. Catalonia Sacra és una iniciativa conjunta dels deu bisbats amb seu a Catalunya que vol donar a conèixer i posar el valor el Patrimoni Cultural d’arrel religiosa.

Entre les seves activitats hi ha una agenda cultural setmanal amb visites, itineraris, conferències… per a conèixer esglésies, santuaris, ermites, patrimoni immaterial… i que, ara, arriba a Andorra. La visita «Meritxell i l’arquitectura del seu temps» començarà a les 11 hores, té un preu de 8 euros i la inscripció per a participar-hi s’ha de fer en línia.

Les primeres notícies que es tenen de l’església de Meritxell daten de l’any 1176. El temple romànic va ser totalment reformat en el segle XVII i va perdurar sense gaires alteracions fins a l’any 1972 en què un terrible incendi va destruir totalment el santuari. Al seu costat, l’any 1976 es va inaugurar un nou temple, obra de l’arquitecte Ricard Bofill. L’any 1994 la vella església cremada va ser rehabilitada com a espai per a acollir l’exposició “Meritxell memòria”.

El nou santuari és una construcció eclèctica. L’edifici intenta integrar el paisatge amb l’arquitectura a través de grans finestrals que permeten veure l’espai exterior. En projectar el nou santuari, Bofill va voler reflectir alguns elements simbòlics: amb el sol incrustat damunt l’altar va voler significar el nom de Meritxell, amb les dues naus que es creuen, la confluència dels camins que porten de l’una a l’altra frontera i de la vall del Valira del Nord a la del Valira d’Orient, amb les parets tallades horitzontalment per la part superior, l’incendi que va destruir el santuari, i amb el claustre descobert, la protecció de la Mare de Déu de Meritxell.

En l’incendi també es va cremar la imatge de la Mare de Déu de Meritxell, una talla romànica del segle XII. En construir el nou santuari es va fer una reproducció que es troba en el seu interior.





Ponent / guia

Antoni Pol i Solé (Ivars d’Urgell (Lleida), 1957) és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, especialitzat en Projecte, Urbanisme i Història i Màster en valoracions immobiliàries per la UPC (Barcelona 1998). Exerceix la professió d’arquitecte en despatx propi des del 1982 a Andorra la Vella i des del 1997 a Canillo. Ha estat assessor de la Conselleria de Serveis Públics del Govern d’Andorra i assessor del Comú de Canillo. Ha exercit de degà i fundador del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra entre 1988 i 1993 i entre el 2004 i el 2006. És autor de nombrosos llibres i publicacions, ha format part de moltes associacions i entitats andorranes i ha estat articulista en diversos mitjans de comunicació.





Propostes per a donar a conèixer el patrimoni cultural d’arreu

La programació de Catalonia Sacra, Urgelia Sacra i Dertosa Sacra de 2024 es va presentar el 28 de febrer en un acte al CaixaForum Macaya de Barcelona en un acte presidit pel cardenal José Tolentino, Prefecte del Dicasteri per la Cultura i l’Educació del Vaticà. Enguany aquesta iniciativa única a Europa i promoguda pels 10 bisbats amb seu a Catalunya, proposa una trentena d’activitats que, setmanalment d’entre març i novembre, donaran a conèixer el patrimoni cultural d’arrel religiosa d’arreu del territori.

Amb els campanars com a fil conductor, aquest any es proposen visites guiades, itineraris, conferències…) en vint-i-dues comarques de Catalunya i una del País Valencià. Aquest cop, i per primera vegada, l’agenda compta amb una activitat a Andorra, que forma part del Bisbat d’Urgell. Aquí, Catalonia Sacra es desplega sota la denominació d’Urgelia Sacra igual que al País Valencià ho fa amb la denominació de Dertosa Sacra.





Meritxell i l’arquitectura del seu temps

Dissabte, 20 d’abril. 11 hores

Lloc: Basílica Santuari de Nostra Senyora de Meritxell

Ponent/Guia: Antoni Pol

Informació i inscripcions: https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/763

Segons l’organització és una activitat amb aforament limitat i no apte per a persones amb mobilitat reduïda.