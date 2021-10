Insomni Tardor presenta 8 activitats per a joves de la Seu d’Urgell i comarca

El programa Insomni Tardor d’enguany, que promou l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU), proposa 8 activitats adreçades als joves de la Seu d’Urgell i comarca. El regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Joan Llobera, explica respecte d’aquesta programació d’oci alternatiu juvenil que “després de l’èxit de participació en les activitats programades dins de l’Insomni d’Estiu 2021, hem volgut donar continuïtat a l’oci pel jovent amb aquest nou programa de tardor on els joves tindran una participació destacada”.

Serà dissabte 30 d’octubre quan Insomni Tardor arrenqui la seva programació i ho farà amb un concert del grup de versions Wasa Corporation que es tindrà lloc a la pista polivalent de la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell, a les deu de la nit.

Dilluns 1 de novembre, a cinemes Guiu, es farà el passi d’una pel·lícula que és estrena, Halloween Kills. El cost de l’entrada és de dos euros.

Divendres 12 de novembre, també a Cinemes Guiu, s’emetrà el documental El niño del Fuego, basat en un cas real, concretament de la vida d’Aleixo Paz, un jove qui va patir greus cremades a tot el cos a causa d’un accident quan era petit. És un film molt interessant pels valors socials que transmet. L’entrada és gratuïta.

Dissabte 13 de novembre es farà una sessió de ioga al Centre Cívic l’Escorxador de la Seu d’Urgell. La sessió és gratuïta, però cal fer reserva prèvia. Els i les participants hauran de portar la seva estoreta.

Per dissabte 20 de novembre, el col·lectiu KDI oferirà la possibilitat de poder assistir com es realitza la gravació en directe d’un videoclip, així com la seva edició. L’enregistrament es farà al patí de l’Escorxador i es comptarà amb la participació de diversos agents que formaran part del “decorat” d’aquest videoclip.

Del divendres 19 al diumenge 21 d’octubre, es posarà en escena el musical Besos, al teatre del col·legi La Salle, organitzat pel Grup de Teatre Quin Xou.

La majoria de les propostes tindran lloc a l’exterior, excepte alguna que es portarà a terme en equipaments tancats. Totes gratuïtes, però caldrà fer inscripció perquè en totes elles es tindrà en compte les mesures d’higiene i seguretat fixades per la Covid-19, vigents en el dia que se celebrin.

Per a més informació es pot trucar al 973355608 o bé enviar un correu a joventut@aj-laseu.cat.

Les inscripcions es poden fer, a partir d’avui dimarts, a través de l’enllaç: http://agenda.laseu.cat/insomni/.

Cultura la Seu

Per la seva part, des de Cultura la Seu recomana als i les joves algunes de les activitats englobades en l’agenda cultural. Així ho explica Carlos Guàrdia, tinent d’alcalde de Cultura de l’ajuntament urgellenc: “després de la bona acollida d’Insomni d’Estiu, l’àrea de Joventut ens va proposar col·laborar, novament, amb un programa de tardor. Des de Cultura La Seu, el nou segell que aplega l’activitat cultural que organitza l’Ajuntament, ens vam sumar a la proposta per dos motius: d’una banda, Insomni és un bon exemple de cooperació entre diferents àrees de l’Ajuntament (l’edició estival n’és una bona mostra) i, de l’altra, contribueix a segmentar millor l’activitat cultural recomanant aquella que pot resultar més interessant per a un públic jove”.

Aquestes activitats que proposa Cultura la Seu són: la xerrada del grup musical de la Seu d’Urgell, Aliena, que es realitzarà divendres 5 de novembre, a les vuit del vespre, a la sala Sant Domènec; i el concert de folk, que tindrà lloc diumenge 7 de novembre, amb The Denim Rips, programat a les set de la tarda, també a Sant Domènec.

1a Jornada Jove a la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell celebrarà el pròxim dia 6 de novembre la 1a Jornada Jove, que tindrà lloc a la plaça del Camp del Codina, de 12 del migdia a 6 de la tarda, aproximadament.

En aquesta jornada hi participaran molts joves que mostraran les seves habilitats d’una manera o altra. Val a dir que aviat es farà la presentació de la jornada, però com avançament del programa es pot anunciar que durant tot el dia es comptarà amb diversos estands de joves emprenedors que mostraran a què es dediquen (venda de joies, de roba, de complements, entrenament personal, rocòdrom, club futbol Pirineus, entre d’altres). A més, hi haurà exhibicions en directe també de joves que faran actuacions musicals, grafits, jocs, etc.

En aquesta primera jornada jove es comptarà també amb la participació del Pol Guàrdia, escollit ambaixador català a Europa, amb l’objectiu de conèixer les necessitats dels i les nostres joves i poder-les traslladar en l’àmbit europeu.

En aquesta jornada s’aprofitarà per portar a terme diverses dinàmiques i extreure necessitats entre tots els i les participants.

A més, l’Oficina Jove també hi serà amb un estand informatiu de tots els serveis que ofereix. L’oficina obrirà procés participatiu per tal d’escollir el nom de la jornada entre tots els i les joves i perquè utilitzar-lo de cara a pròximes edicions d’aquest esdeveniment juvenil.

Per altra banda, s’aprofitarà la jornada per realitzar alguna acció relacionada amb el projecte sobre el perill que suposa l’addicció a les xarxes socials, així com a eines per a la seva prevenció. Aquesta activitat està promoguda pel Punt Òmnia de la Seu d’Urgell i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.