Es prorroguen les mesures temporals per frenar els contagis de Covid-19

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat per la metgessa en salut pública del Ministeri, Mireia Garcia, ha comparegut aquest divendres per fer l’actualització sanitària a causa del coronavirus SARS-CoV-2 i per anunciar la pròrroga de les mesures temporals centrades a reduir la interacció social.

D’aquesta manera, Espot ha explicat que el Govern ha decidit prorrogar fins a 8 dies més, a partir d’aquest 18 d’octubre, les mesures que busquen reduir la taxa de reproducció del coronavirus SARS-CoV-2. “L’objectiu és reforçar les accions sanitàries existents per preservar de manera més efectiva la salut pública i evitar la saturació del sistema sanitari”, ha emfatitzat.

Així, ha recordat algunes de les principals mesures que es prorroguen. Pel que fa als locals de restauració, els restaurants podran oferir servei de taula només entre les 12:00 i les 16:00 hores i les 19:00 i les 24:00 hores. A més, els establiments hauran de dur a terme un registre individual dels seus clients.

Amb relació als bars, no es podran oferir serveis ni a l’interior ni a l’exterior dels establiments, però si que es podrà fer el servei per endur. L’aforament dels locals comercials es limita a 1 persona per cada 4m2.

Espot també ha recordat que els parcs infantils, tant interiors com exteriors, romanen tancats i que les reunions amb familiar o amics estan reduïdes a un màxim de 5 persones, llevat que el nucli convivent sigui superior.