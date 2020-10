Ja són 10 els pacients ingressats a l’UCI per Covid-19

El cap de Govern, Xavier Espot, ha comparegut aquest divendres per realitzar l’actualització de les dades sanitàries relatives a la pandèmia de Covid-19. Així, el total d’afectats des de l’inici de la pandèmia és de 3.377, 2.520 corresponen a la segona onada, i són 187 més que dimecres, quan es va fer la darrera actualització. Actualment hi ha 1.261 casos actius a Andorra, 22 dels quals es troben ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (12 a planta i 10 a l’UCI -quatre més que el dimecres-, vuit d’ells amb ventilació mecànica). Es registren 2.057 recuperacions i 59 defuncions, les mateixes que dimecres. El cap de Govern ha explicat que l’increment de casos des de la darrera actualització és degut, en part, als diagnòstics endarrerits a causa de l’avaria en una de les màquines de proves TMA del laboratori de l’hospital que ja està resolta.

Pel que fa al centre sociosanitari El Cedre, i en virtut del cribratge dut a terme al centre que va concloure ahir, s’han detectat 11 positius, dels quals 9 residents i 2 auxiliars, que les autoritats sanitàries han apuntat com a possible inici del focus. Els 9 residents i les 2 residents que ja van donar positiu fa uns dies, s’han traslladat a l’Àrea especialitzada de la 5a planta del Cedre, on ara hi ha un total de 16 pacients ingressats tenint en compte els cinc provinents de Salita.

També, i en el marc del cribratge setmanal a Clara Rabassa, s’ha detectat un positiu entre els professionals d’aquest centre sociosanitari. A hores d’ara, els residents romanen en vigilància i es preveu un cribratge general del centre a principis de la setmana entrant.

El cap de Govern també ha informat que al Centre Residencial d’Acció educativa (CRAE) La Gavernera, s’han detectat 3 positius que han estat aïllats en pisos fora del centre. Alguns dels joves contactes d’aquests positius, estan en vigilància i en aïllament al Centre. Durant la jornada d’ahir es van fer proves diagnòstiques a tots els residents i es preveu que es repeteixin durant la setmana entrant.

Espot també s’ha referit de l’afectació del virus a la població escolar informant que actualment, 81 aules resten en vigilància activa i 27 en vigilància passiva. L’ Escola Andorrana de 2a Ensenyança d’Encamp roman tancada. A l’Escola bressol Espill de Sant Julià de Lòria, actualment hi ha una aula confinada i l’escola bressol Dames de Meritxell l’aula ja ha finalitzat el confinament.