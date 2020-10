Ajudes directes de fins a 2.000 euros per als establiments més afectats per les mesures de prevenció

Tenint en compte que les mesures de prevenció de la Covid-19 es prorroguen, el cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat que el Govern està acabant d’ultimar un paquet d’ajuts destinat a aquells establiments comercials que estan tancats per decret o afectats a causa de la situació generada per la COVID-19. Així, el futur Decret que durant els pròxims dies aprovarà l’Executiu i que s’exposarà amb més detall, determinarà un ajut directe, que podrà arribar a un màxim de 2.000 euros, per poder fer front al lloguer del local comercial. Els establiments concernits són: aquells que destinin l’activitat comercial de manera exclusiva o parcial a bar/cafeteria, als locals d’oci nocturn, als parcs infantils interiors i les agències de viatges.

“Volem que el sector estigui tranquil perquè la mesura serà retroactiva i desenvoluparem un sistema equitatiu”, ha destacat Espot. En aquest sentit ha remarcat que les ajudes es podran demanar amb afectació a l’1 d’octubre en el cas de l’oci nocturn, els parcs infantils i les agències de viatges. En el cas de bars/cafeteries, la mesura es podrà demanar amb aplicació a partir del 8 d’octubre, moment que va entrar en vigor el Decret que en restringeix l’activitat a només servei a domicili.

Espot ha remarcat que la variació percentual de l’ajuda fluctuarà en funció del grau de restricció dels establiments i que es fixarà un topall màxim de 2.000 euros d’ajuda mensual. La durada de les ajudes anirà vinculada a l’aixecament de les mesures de tancament obligatori.