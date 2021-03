Es posen en marxa 18 accions per la preservació i divulgació dels espais naturals del Pirineu

Les estacions de muntanya que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) -La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Port Ainé i Boí Taüll- treballaran juntament amb els seus espais naturals de referència -el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i el Parc Natural de l’Alt Pirineu- per preservar, sensibilitzar i visibilitzar aquests espais naturals.

“Cada any volem ser més ambiciosos en la simbiosi entre parc natural i estació de muntanya. Per aquest motiu, refermem la nostra aposta estratègica per establir una única línia d’actuació conjunta que promogui la biodiversitat, el valor paisatgístic i l’ús responsable i cívic dels espais naturals”, ha afirmat el president d’FGC, Ricard Font, que ha afegit que “hem d’esdevenir un únic espai per a aquelles persones que tenen ganes de combinar salut, natura, paisatge, biodiversitat i pràctica esportiva. En aquest sentit, hem passat d’executar 11 accions l’any 2020 a 18 accions per a enguany, l’objectiu és que l’any 2022 les hem duplicat.”

L’estació de Boí Taüll i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici desenvoluparan un nou traçat per al descens fora pista de la Vall de Moró per evitar el destorb a la fauna protegida present. També es farà una formació al personal de l’estació per donar-los a conèixer els actius naturals i culturals del parc i dotar-los d’eines per portar a terme accions de divulgació dels actius entre les persones visitants de l’estació.

Espot i Boí Taüll, amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, faran també un projecte de recuperació de la memòria històrica amb l’objectiu de publicar-ne un llibre que serveixi per divulgar la història del parc.

Port Ainé i el Parc Natural de l’Alt Pirineu impulsaran un conjunt d’actuacions de reorganització dels itineraris de raquetes de neu, la recuperació de l’antic camí ramader entre Roní i Port Ainé, i la realització de tallers d’educació ambiental per donar a conèixer el parc, així com el seu patrimoni natural i cultural al personal i als visitants de l’estació. A més, es farà una campanya d’educació ambiental per conscienciar sobre les pautes de respecte per l’entorn natural als esquiadors que pugen fins al Pic de l’Orri amb el telecadira Jet Cim.

La Molina i el Parc Natural del Cadí-Moixeró desenvoluparan accions de senyalització i d’adequació de senders contemplades al Pla d’Usos de la Tosa, així com el sanejament i el condicionament dels accessos des del refugi del Niu de l’Àliga. També s’instal·larà un mirador per a l’observació des del cim sud de la Tosa i s’elaborarà un projecte de recorregut per a persones amb mobilitat reduïda a la zona del Niu de l’Àliga.

De manera conjunta, Vallter 2000 i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser també faran diverses actuacions, com l’arranjament del tram del camí de Vallter a la Portella de Mentet i la col·locació de diversos elements per preservar l’entorn natural: una barana per protegir l’esperó muntanyenc (Delphinium montanum) i la senyalització a diversos punts de l’estació de Vallter per difondre pautes de comportament en un espai natural protegit i recomanacions per anar a la muntanya. També es realitzarà una neteja de les lleres i marges del Torrent de Morens.

L’estació de Vall de Núria, juntament amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, durà a terme el projecte de construcció d’un mirador panoràmic annex a l’alberg Pic de l’Àliga, que esdevindrà un punt d’observació del paisatge de la Vall de Ribes. També farà l’adequació i millora de camins de passeig tradicionals al voltant de la Vall. A més, s’ha instal·lat una exposició itinerant sobre el Gall Fer ubicada al Centre d’Interpretació de Vall de Núria.