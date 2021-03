Andorra, l’Alt Pirineu i l’Aran organitzen el concurs literari WhatsApp-Relats

El pròxim 25 de març els alumnes de 4t de Segona Ensenyança i nivells equivalents de l’Alt Pirineu i Aran participaran en la cinquena edició del concurs literari WhatsApp-Relats. Es tracta d’una activitat cultural transfronterera que té com a objectiu incentivar la creació literària dels joves estudiants a través d’eines tan habituals com el telèfon mòbil o la popular aplicació de missatgeria instantània.

El concurs l’impulsa i organitza l’Associació Llibre del Pirineu, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, el Servei Educatiu Alt Urgell – Cerdanya, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i compta amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

Enguany hi participaran 18 centres, dels quals 9 són d’Andorra, 8 de l’Alt Pirineu i 1 d’Aran. Per part d’Andorra hi participaran centres dels tres sistemes educatius del país: les escoles andorranes de Santa Coloma, Encamp i Ordino, l’Aula taller, els col·legis María Moliner, Sagrada Família, Mare Janer, Sant Ermengol i Àgora International School i el Lycée Comte de Foix.

A primera hora del matí, els coordinadors del concurs a cada centre rebran un missatge WhatsApp amb el tema sobre el qual hauran d’escriure els alumnes. Disposaran d’una hora de temps per crear un relat d’un màxim de 100 paraules i després l’hauran d’enviar, també per WhatsApp, a un telèfon de l’organització. Un cop rebuts tots els relats, es codificaran i s’anonimitzaran abans de transferir-los als jurats.

D’entre tots, se seleccionaran deu relats finalistes, entre els quals se n’elegiran tres com a premiats. Així, s’ha establert un primer premi consistent en una tauleta tàctil; un segon premi d’un rellotge intel·ligent una motxilla de tercer premi. Els altres set finalistes rebran un joc d’auriculars sense fils. La celebració de l’acte de lliurament de premis està supeditat a l’evolució de les mesures anti-Covid. Els relats finalistes es publicaran en format digital.

Per tal d’incentivar la participació dels estudiants en el concurs, enguany l’organització ha encarregat un vídeo de presentació del certamen a l’actor i músic pirinenc Ivan Caro: https://www.youtube.com/watch?v=4Aaz2JXqBH8.