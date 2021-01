Més de 1.000 alumnes ja participen en el concurs AMIC-Ficcions

La tretzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha superat els 1.000 participants procedents de 130 centres educatius, dels quals 896 alumnes són de Catalunya, 80 són del País Valencià, 63 de les Illes Balears i 12 d’altres territoris com el Matarranya o Andorra. Les inscripcions per participar en el certamen de creació literària es van activar el passat 5 d’octubre i segueixen obertes per a qualsevol alumne de 14 a 18 anys fins al dia 8 de febrer a través de la pàgina web www.ficcions.cat.

El concurs “AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries” està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que cursin 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, creada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), busca impulsar la creació literària i el treball en equip dels estudiants. Així com fomentar l’escriptura i la literatura en català.

Prenent cinc inicis de novel·la (El secret del Bosc Vell de Dino Buzzati, Uns quants dies de novembre de Jordi Sierra i Fabra, La Faula de Guillem de Torroella, L’assassí que estimava els llibres de Martí Domínguez i Sobre la terra impura de Melcior Comes), els participants han d’escriure un relat dividit en tres capítols i penjar-los a través del web del concurs seguint el calendari d’entrega. Els alumnes podran participar tant individualment com en grup de fins a tres persones.

Jurat, premis i gran final

Un jurat format per persones vinculades al món de la literatura i l’educació serà l’encarregat d’escollir els guanyadors i els finalistes. Es valorarà la qualitat literària dels textos, la coherència argumental i l’originalitat de les històries. La segona quinzena del mes d’abril es publicaran els noms dels finalistes, i al mes de maig es farà l’entrega de premis i diplomes en diversos actes arreu dels territoris de parla catalana.

Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone, PlayStation, iPad, Smartphone i auriculars sense fils. També es premiaran als professors/es més motivadors/es de cada territori amb una estada de 2 dies per a 2 persones amb sopars i/o esmorzars inclosos.

En la darrera edició van participar-hi més de 3.660 estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM de Catalunya, Illes Balears i País Valencià, provinents de més de 270 centres educatius.

Organitza AMIC, compromís amb l’educació

L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, representa a més de quatre-centes publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del territori, que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper de més d’1.000.000 exemplars, mentre que en digital superen els 12.450.000 d’usuaris únics mensuals.