Salazar demana la identificació de l’ordenant de l’informe sobre l’avortament

La consellera general socialdemòcrata i presidenta suplent del grup parlamentari, Judith Salazar, ha entrat aquest dijous a Sindicatura una nova demanda d’informació relacionada amb l’informe sobre la interrupció voluntària de l’embaràs i el Coprincipat. “És complementària a les dues preguntes que vam fer amb resposta oral relativa al procediment d’adjudicació i licitació d’aquest informe”.

Salazar ha sol·licitat la identificació de l’ordenant del pagament d’aquest document, tal com estableix l’article 32 de la Llei general de les Finances Públiques, del 19 de desembre de 1996, així com rebre la còpia de l’informe d’intervenció respecte al seu pagament i la còpia de tota la documentació que acrediti que es va complir l’article 31 de la Llei esmentada anteriorment, i més concretament la proposta i ordenació de pagament i el pagament material o efectiu. “Volem saber que hi ha hagut un compliment pel que fa a l’adjudicació i licitació d’aquest encàrrec seguint les disposicions de la Llei de finances públiques”.