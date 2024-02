Els beneficis que comporta la teràpia assistida amb gossos

Una sessió de teràpia assistida amb un gos (Getty images)

La teràpia assistida amb gossos, també coneguda com a Canisteràpia, implica l’ús de gossos ensinistrats en sessions terapèutiques per a millorar la salut emocional i psicològica dels pacients. Aquests gossos poden ser de diferents races, tot i que sovint es prefereixen aquells amb una personalitat calmada i afectuosa.

Les sessions de teràpia assistida amb gossos poden prendre diverses formes, adaptant-se a les necessitats específiques del pacient. Algunes de les pràctiques més comunes inclouen:

Activitats físiques: Jocs, passejades o exercicis amb el gos poden afavorir la connexió emocional i millorar la salut física del pacient.

Interacció social: El gos actua com a mitjà per a fomentar la interacció social, especialment en aquells amb dificultats per a relacionar-se amb altres persones.

Relaxació: La presència tranquil·la d’un gos pot ajudar a reduir l’ansietat i l’estrès, creant un ambient relaxant.

Entrenament d’habilitats específiques: Alguns gossos estan entrenats per a ajudar en tasques específiques, com ara recordar al pacient quan ha de prendre la medicació o proporcionar suport emocional en situacions d’angoixa.





Avantatges de la teràpia assistida amb gossos

Millora de l’estat d’ànim: La interacció amb gossos augmenta la producció de neurotransmissors com la dopamina i la serotonina, millorant l’estat d’ànim i reduint la depressió.

Fomenta la comunicació: En pacients amb dificultats per a expressar-se, la presència d’un gos pot facilitar la comunicació i afavorir la conversa.

Reducció de l’ansietat: La sensació de calma que proporcionen els gossos pot ajudar a reduir els nivells d’ansietat, especialment en situacions clíniques o terapèutiques.

Estimulació física: Les activitats físiques amb els gossos poden afavorir la coordinació motora i millorar la condició física general.