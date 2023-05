El temps aigualeix la “Fiesta” a Gerard de la Casa

De la Casa al volant del seu Fiesta (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) va mantenir la seva regularitat pujant una vegada més al podi dels vehicles de la categoria Turismes a La Trona, tot i que no va poder evitar ser superat per un Porsche, en aquest cas el pilotat per un altre excampió de Catalunya, Joan Salvans.

Cal esmentar, que el pilot de Gedith Center va ser el més ràpid en la pujada (primera de carrera) que es va disputar amb l’asfalt mullat. En aquest escenari Gerard va marcar l’escratx amb un clar avantatge sobre els seus rivals.





A La Trona 2023 els canvis de reglatges i pneumàtics van ser constants

La pujada, tercera de certamen català de l’especialitat, es va córrer entre les fites quilomètriques 13,050 i 7,306 de la carretera BV-4608 que uneix les localitats de les Masies de Voltrega i Sant Boi de Lluçanes. En total els participants van fer quatre pujades (dues d’entrenaments i dos de carrera) a un recorregut de 5,744 km, i 234 metres de desnivell. El millor temps de les pujades vàlides per a la carrera, va ser el que es va tenir en compte en les classificacions finals.

En aquesta edició de la pujada, organitzada per V-line Organització, la meteorologia va ser una dificultat afegida per als equips. Es va començar amb zones humides a l’asfalt, a causa dels ruixats del dia anterior, es va mantenir la situació fins a la primera pujada de carrera, la pluja va caure amb intensitat mentre completaven la pujada els últims Turismes i els CM. La segona carrera es va disputar amb l’asfalt humit a l’inici i es va anar assecant a mesura que van anar pujant els participants.

És evident doncs, que els temps que van configurar la classificació final van ser els de la segona pujada. Per als interessos de Gerard, la continuïtat de la pluja hauria estat el millor.





Amb l’asfalt mullat Gerard va poder amb els Porsche, però…

El pilot de Gedith Center va ser el líder de la classificació absoluta després de la primera carrera, posició que no va poder mantenir amb l’asfalt sec. Així ho reconeixia Gerard: “Amb l’asfalt mullat la situació ens afavoria i ho vam aprofitar, però la pluja va durar poc i es va repetir el que és la tònica de les últimes carreres. Ens acostem als Porsche, però no prou per a superar-los”.

No obstant això, Gerard, lluny de tirar la tovallola, està convençut en aconseguir l’objectiu: “Tenim plena confiança en el potencial del Fiesta, continuarem treballant per a poder aprofitar-lo al màxim, sobretot en punts concrets dels traçats en els quals no aconseguim treure el millor rendiment de la nostra mecànica. Soc optimista”. A més, afegia: “En aquests tres mesos (de maig a juliol) l’agenda ha estat i serà molt densa, set caps de setmana de competició en total, això també ajudarà a millorar la nostra confiança al volant del Fiesta”.

En la continuació de la marató de competicions, Gerard viatjarà a Ibi (Alacant) el primer cap de setmana de juny (dies 3 i 4) per a disputar la Pujada a les Revoltes d’Ibi, segona prova del Campionat d’Espanya de l’especialitat i el següent cap de setmana (dies 10 i 11) estarà en Arinsal per a disputar la quarta cita del calendari de certamen català.

Classificació Turismes: 1. Joan Salvans (Porsche 991 GT3) 4’01”483, 2. Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) a 2”556, 3. Josep M. Soler (Porsche 911 GT3 997), a 12”542. 4. Enrique Perelló (Porsche 911 GT3) a 24”654, 5.Carles García (Simca Rally 3) a 18”736.