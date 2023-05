Montellà es queda a un “pèl” de fer podi

Edgar Montellà pilotant la seva mecànica (FotoEsport)

Edgar Montellà (Speedcar) va tenir el podi molt a prop a La Trona, però es va haver de conformar amb una quarta posició en la categoria CM, després que, una vegada completades les pujades d’entrenaments les sensacions eren molt bones i podia aspirar a quelcom més. Sens dubte la presència de la pluja en el moment menys oportú va ser decisiu perquè el resultat final no fos el que es preveia en la fase inicial de la competició.

Malgrat l’ensopegada inesperada, el pilot de PEP Motor, pensant en el Campionat de Catalunya de l’especialitat, espera recuperar els punts que no va poder aconseguir a La Trona, en la següent prova, la Pujada a Arinsal. Com bé comentava al final: “Queden molts punts per disputar i el títol és possible. Estic molt a gust al volant d’un Speedcar que funciona de manera espectacular”.





L’escenari, el de sempre. Aquesta vegada, la pluja esdevé protagonista

La pujada, tercera de certamen català de l’especialitat, es va córrer entre les fites quilomètriques 13,050 i 7,306 de la carretera BV-4608 que uneix les localitats de les Masies de Voltregá i Sant Boi de Lluçanès. En total els participants van fer quatre pujades (dues d’entrenaments i dues de carrera) a un recorregut de 5,744 km, i 234 metres de desnivell.

La previsió de ruixats en la zona on es disputava la pujada, per una vegada, es va complir, encara que es podria dir que es va avançar un parell d’hores, suficient per a generar molt estrès en l’assistència i dubtes per quines rodes calia muntar. Encertar no va ser fàcil, la climatologia va ser molt variable i endevinar el que podia succeir en els següents minuts va resultar complicat.

Una vegada finalitzat el meeting, Edgar Montellà lamentava que, pel que fa referència als canvis de reglatges i pneumàtics, tot havia sortit a l’inrevés. Així s’expressava: “En la primera pujada de carrera, mentre estàvem en la cua per a prendre la sortida, es va posar a ploure amb ganes i nosaltres portem tot per a asfalt sec. En la segona va succeir tot al contrari, vam sortir amb reglatges i rodes d’aigua i al pujar en vam trobar que l’asfalt estava completament sec. Amb tot, els temps no van ser dolents i el podi se’ns va escapar per molt poc. El positiu d’aquesta edició de La Trona ha estat que el Speedcar ha funcionat de manera impecable i que m’he sentit molt còmode al volant”.

Respecte al campionat comentava que ”sens dubte, no és el resultat que esperàvem i el que més ens convenia pensant en la provisional del campionat. No obstant això, queda molt per disputar i, encara, tot és possible. L’objectiu és seguir en la línia iniciada a Sant Mateu”.

La pròxima cita del Campionat de Catalunya es disputarà a Andorra en concret, serà el segon cap de setmana de juny (dies 10 i 11) serà la tradicional Pujada a Arinsal.

Cal destacar que, Edgar està valorant la possibilitat de viatjar a Ibi (Alacant), els dies 3 i 4 de juny, per a disputar la Pujada a les Revoltes d’IBI, segona prova del Campionat d’Espanya de l’especialitat.

Classificació CM: 1. Jordi Vilardell (Demon Car), 4’02”009, 2. Ramon Plaus (Silver Car S3), a 00”403, 3. Ian Porté (Silver Car S2) a 02”832, 4. Edgar Montellà (Speedcar GTR-EVO), a 02”921, 5. Eduald Carbonell (Demón Car CM R2), 08”134.