Ian Porté, podi a La Trona. Muxella, sisè

Ian Porté pilotant el seu vehicle (FotoEsport / ACA)

Els pilots del Programa de Formació dels Joves Pilots del ACA, Ian Porté i Marcel Muxella, van tenir una bona actuació en el complicat escenari en el qual es va disputar la XVIII Pujada a la Trona. El meeting va estar marcat per la pluja que va caure de manera intermitent a partir de migdia, just en el moment en què havien finalitzat les pujades d’entrenaments i els participants s’havien de jugar el triomf en la prova.

A La Trona, Ian Porté (4’04”841) va aconseguir el seu segon podi (tercera posició) de la temporada, mentre que Marcel Muxella (4’12”298) es va haver de conformar amb una sisena plaça, després de no estar del tot encertat en la segona pujada de carrera, que va ser la decisiva.

La previsió de climatologia variable, en aquesta ocasió, sí que es va complir. En la part decisiva de la competició (les dues carreres vàlides per a la classificació final) els equips van tenir que fiar-se de l’aparença d’un cel que en tot moment va amenaçar pluja. Va començar a ploure amb intensitat quan diversos dels participants ja es trobaven en el preparc de sortida, de la primera pujada de cursa, amb rodes i reglatges per a competir sobre asfalt sec.

Ian Porté es mostrava satisfet de la recta final de la seva participació a La Trona, aquestes eren les seves paraules: “En la part inicial de la pujada no vam estar molt afortunats. No obstant, en l’última pujada, segona de carrera, vam estar més encertats i al final vam aconseguir la tercera posició. Molt content amb el resultat, va ser una carrera molt dura i fins a l’últim moment no es va decidir res”.

Marcel Muxella, va deixar La Trona contrariat, sobretot, pel final del meeting: “He marxat de La Trona amb un sabor agredolç. He estat durant tot el dia, tant en els entrenaments com en la primera de carrera entre els millors, a més en la pujada amb pluja penso que m’he defensat molt bé, però en l’última mànega de carrera he comès un error i he quedat més lluny del resultat que tenia a l’abast de la mà. La valoració es positiva en general, tant en els entrenaments com en la primera carrera he fet amb un bon resultat”.

La pròxima cita és la pujada de “casa”, és a dir la Pujada a Arinsal, que es disputarà els dies 10 i 11 de juny.