El ple de l’Ajuntament de la Pobla de Segur aprova el canvi de nom del passeig de Josep Borrell

El ple de l’Ajuntament de la Pobla de Segur votant per al canvi de nom (Aj. la Pobla de Segur)

Quan fa tot just un any de la consulta ciutadana a la Pobla de Segur per a decidir el canvi de nom del passeig de Josep Borrell, el ple de l’Ajuntament ha aprovat dur a terme la modificació amb 8 vots a favor dels regidors d’ERC i Junts, i 3 en contra del PSC. L’espai, que incloïa un carrer i un passeig, passarà a tenir dos noms diferents. Marc Baró, alcalde de la Pobla de Segur, ha especificat que el passeig que voreja el riu passarà a dir-se Flamisell, mentre que el carrer s’anomenarà 1 d’Octubre.

A la consulta organitzada per l’ajuntament hi van participar 322 persones, de les quals 250 van apostar pel canvi, mentre que 64 van votar per a mantenir el nom, dedicat a l’actual alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, natural de la Pobla de Segur.

El portaveu del PSC a l’Ajuntament de la Pobla de Segur, Carles Boix, s’ha mostrat molt crític amb la decisió i ha afirmat que “el dia d’avui no serà recordat com un dia d’unió i retrobament, sinó com un dia a lamentar”, en el qual l’equip de Govern ha decidit “castigar un poblatà il·lustre, com és Josep Borrell”. Boix ha dit que se li ha retirat el nom al passeig “pel simple fet d’expressar en públic les seves opinions polítiques”. I ha sentenciat: “Avui és un dia molt trist per a la democràcia i per a la Pobla”.

Boix ha lamentat que l’equip de Govern d’Esquerra Republicana hagi practicat en el plenari “la més rància actitud inquisitorial i la més dura prepotència”, tirant endavant la decisió de retirar el nom del passeig d’acord amb el resultat “d’una consulta fracassada”. De fet, el portaveu socialista ha recordat que “hi va haver un 75 per cent d’abstenció i una participació irrisòria, de poc més d’un 10 per cent de la població”.