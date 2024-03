Els pronòstics s’acompleixen i Andorra “vesteix” de blanc

Consells adreçats per la Policia a les xarxes socials

Les previsions meteorològiques no s’han equivocat i, aquest divendres, 8 de març, tot el paisatge del Principat d’Andorra s’ha despertat amb un mantell blanc. Durant la jornada han caigut uns 10 centímetres de neu nova. Una nevada que no ha provocat grans complicacions a les carreteres del país.

De fet, hores d’ara el trànsit és relativament fluid, segons el servei de Mobilitat. Per altra banda, Protecció civil demana prudència a l’hora de circular per la xarxa viària i recomanen anticipar sortides, reduir la velocitat i portar equipaments especials per als vehicles.

Per a demà dissabte, 9 de març, s’esperen més nevades generalitzades a partir de 1.200 metres d’altitud. En relació amb les allaus, el risc és de 3 sobre 5.