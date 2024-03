Govern fa públic per a tothom un resum de l’Acord d’associació amb la UE després que s’hagués filtrat a un mitjà

Pàgina web on es pot accedir al resum esborrany de l’Acord d’associació amb la UE

El Govern ha decidit fer públic el document amb el resum ampliat de l’Acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea, després de la filtració a un mitjà de comunicació d’una versió provisional del text, el qual no té un caràcter definitiu i, a més, no disposa de la corresponent revisió lingüística.

Fonts del Govern assenyalen que la setmana vinent, abans de l’acte públic programat per al dimarts, 12 de març, a les 20 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, se substituirà aquest text a la web per una versió maquetada i més atractiva per a la seva lectura.

AQUÍ es pot accedir a l’esborrany resum de l’Acord d’associació d’Andorra amb la UE.