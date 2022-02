El Pla integral de salut mental i addiccions vol centrar-se en les persones

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas i el psiquiatre i assessor en Salut Mental del ministeri, Pere Bonet, ha presentat aquest dimarts a la tarda el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA). Un text que busca establir els objectius, criteris i línies estratègiques per desenvolupar un nou model d’atenció. Com ha apuntat Mas, “es tracta d’un text que fa més de 20 anys que es reclamava i que ens vam marcar com un dels eixos estratègics de la legislatura”.

Així, Mas ha exposat que la voluntat i missió del PISMA és la d’acompanyar el país en la transformació del model, ara molt basat en un enfocament hospitalocèntric, en “un nou model més plural, interdisciplinari, amb la persona al centre del projecte i amb un foment important de l’atenció comunitària”. De la mateixa manera, ha continuat la secretària d’Estat, “hem de treballar molt per a la prevenció i la promoció d’una bona salut mental”.

Un pla, ha indicat Bonet, en què s’ha tingut en compte la participació i aportacions de tots els agents implicats –ministeris, institucions, fundacions, associacions, col·legis professionals– i que ha acabat convergint en 6 eixos, 14 línies estratègiques i 62 accions concretes.

Entre elles en destaquen, per exemple, la lluita contra l’estigma –se’n farà una campanya específica els mesos vinents per conscienciar la població–, el pla nacional contra el suïcidi, la definició del rol de psicòlegs dins la cartera de serveis o la planificació del model d’habitatge de Salut Mental que es necessita al país.

En aquest sentit, la secretària d’Estat ha indicat que ara cal estudiar personalment tots els casos que actualment necessiten algun tipus de suport residencial –tractats dins i fora del Principat– per dibuixar el mapa de recursos assistencials i residencials necessaris, com ara hospitals de nit, pisos de transició, pisos en suport, etc. “Estem encara en la fase d’estudi”, ha prosseguit, però “ja hi ha una primera dotació econòmica per enguany destinada a elaborar un pla funcional”.