Mostra de documents històrics per celebrar el Dia internacional dels arxius 2022

El dia 9 de juny se celebra el Dia internacional dels arxius i per això l’Arxiu Nacional, depenent del Ministeri de Cultura i Esports, ha organitzat una petita mostra dels documents històrics que custodia i que es podrà visitar els dies 9 i 10 de juny a les dependències de l’Arxiu, de 8.30 a 14.30 h.

Aquest any el tema promogut per l’ICA (International Council of Archives) és ‘Som Arxiu’ i es vol apropar a la ciutadania documents diferents que no només estiguin en suport tradicional. Així, a la mostra es podran veure documents originals que difícilment surten dels dipòsits de l’Arxiu: en paper, pergamins; com l’Acta de consagració de Sant Romà de les Bons i llibres com el Politar Andorrà i un llibre molt especial de Casa Cintet; fotografies que il·lustren diferents processos fotogràfics: els primers retrats amb processos com el daguerreotip, negatius, plaques de vidre i també documents audiovisuals en diferents suports: cintes de ràdio, cassets, vídeos i pel·lícules de diferents formats que formen part del fons de l’Arxiu Nacional, en un petit recorregut on es podran veure diferents suports documentals i com han anat variant des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat.

Tots aquests documents constitueixen la memòria i recorden d’on venim i cap on anem. Així mateix, també es vol mostrar que la tasca principal de l’Arxiu és la salvaguarda i custòdia d’aquests documents que ens representen i la difusió dels fons, en el marc de la seva funció de preservació del patrimoni del país, com a part del Departament de Patrimoni Cultural.

A més de la visita lliure, també s’oferiran dues visites guiades a la mostra, els dies 9 i 10 a les 12 h del matí amb aforament limitat. Els interessats han de reservar plaça trucant al telèfon 802 288 o bé enviant un correu electrònic a arxiu_nacional_andorra@govern.ad.