El Festival internacional de Pallasses torna al maig amb un ventall de disciplines més ampli

La pallassa de Valls, Pepa Plana, amb el cònsol menor i conseller de Cultura, Miquel Canturri (Andorra Capital)

Les pallasses tornen als escenaris d’Andorra la Vella. El Festival internacional de Pallasses d’Andorra (FIPA) celebra una nova edició, la novena, els pròxims 4, 5 i 6 de maig amb 12 espectacles molt frescos i divertits protagonitzats per dones i de temàtica i formats ben diferents. Aquesta temporada, de fet, té per objectiu mostrar un ampli ventall de propostes que toquen l’humor des de disciplines ben diverses: des del clown, la música, el cabaret i el teatre gestual, fins al circ i els guions radiofònics.

La directora artística del FIPA, la pallassa vallenca, Pepa Plana, que ha presentat l’edició del 2023, la defineix com una “proposta excel·lent i molt oberta, on es poden veure pallasses de molts colors” i descobrir la comicitat femenina des de vessants absolutament diferents. “Totes les dones que vindran són titàniques”, ha conclòs Plana.

El certamen arrencarà el dia 4 amb una Gran gala pallassa, un espectacle inaugural sota la direcció de la reconeguda Jimena Cavalletti, que retorna a una de les fórmules més creatives i originals del FIPA: un espectacular combinat de set pallasses amb una trajectòria molt consolidada i creat per a Andorra la Vella, que oferirà un veritable menú de degustació amb la particularitat de cada una de les participants i acompanyament musical inclòs.

Per al divendres al vespre s’ha programat Sempreviva, el primer solo de dansa teatre de la directora i coreògrafa Mar Gómez: un espectacle interdisciplinari de dansa còmica amb música en directe que es mou entre el realisme i la paròdia.

El dissabte serà el dia fort d’aquesta edició. A la tarda hi haurà una proposta alternativa amb la periodista Natza Farré i la humorista Judit Martin, dues “còmiques de ploma” tal com les ha definit Plana: aquest duo punyent i camaleònic gravarà des del Centre cultural La Llacuna, i amb el públic andorrà en directe, un nou episodi del seu pòdcast d’humor El nou paradigma. I a la nit, la cap de cartell del festival: la carismàtica Rosie Volt, que després de centenars de funcions per França, Itàlia, Bèlgica, Suïssa i el Quebec, arriba a Andorra per a oferir el seu trepidant i excèntric espectacle on l’espectador es veurà contagiat per les impressionants acrobàcies vocals i els seus bojos gags que produiran una explosió de riure permanent al Teatre comunal.

Enguany, com a novetat, una part dels espectacles seran de carrer, per a obrir així el festival a tots els públics i donar visibilitat a les dones còmiques. Així doncs, tant el divendres 5 com el dissabte 6, i en diversos horaris, hi haurà les actuacions de d-sastres, de la Companyia Riguel i amb l’andorrana Meritxell Rabassa a l’elenc (a la plaça Guillemó); Wooooow!, amb La Churry, una pallassa molt esbojarrada (també a la plaça Guillemó i a la plaça de la Rotonda); C’est pas possible (Cia. Sempre arriba), un xou que combina el clown amb l’acrobàcia aèria (a la plaça Guillemó); i el taller de circ La carpa invisible del Sr. Trifelli amb la companyia Passabarret (a la plaça del Poble).

De nou en aquesta edició tornen les Nits golfes, una de les propostes més consolidades dins del festival i que ofereix espectacles nocturns (a les 23 hores) més gamberros i irreverents a La fada ignorant. Arrenca el dijous 4 la companyia Fratelli la Strada, de l’andorrana Anna Garcia, amb Mollie & Vanilla in universal vintage delight, un muntatge fresc i divertit ambientat en un petit cabaret de principi del segle XX. El divendres 5 serà el torn de Las Otras (o Les Altres), de Les Pedettes varietés, un xou molt divertit i conceptual protagonitzat per tres personatges molt desastres. El darrer muntatge serà dissabte amb Las Glorias, que ja havien participat en anteriors edicions del FIPA, i el seu Chou de las Glorias cabareteres, una proposta que combina teatre, música, cabaret i humor.

El cònsol menor i conseller de Cultura, Miquel Canturri, ha ressaltat que el FIPA 2023 retorna a la periodicitat biennal dels seus inicis per a poder, d’aquesta manera, destinar-hi més recursos i oferir al públic un cartell més potent. El cònsol menor també ha assenyalat que des que el Comú va recuperar el 2018 el projecte “la nostra intenció és donar força de nou a un certamen que ha estat una referència en l’àmbit cultural i ha inspirat altres festivals d’arreu del món”.

Les entrades s’han posat a la venda avui dimarts mateix a andorralavella.ad/entrades i tenen un preu de 5 i 10 euros, amb la voluntat d’oferir preus assequibles i apropar al màxim el festival al públic. També es poden adquirir al Centre cultural La Llacuna i a la taquilla de l’espai d’actuació des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.





Sobre el FIPA

El FIPA va néixer l’any 2001 de la mà del Tortell Poltrona i la Pepa Plana, després de constatar la manca de pallasses en el panorama escènic internacional. Se’n van fer 5 edicions biennals (cada 2 anys) i va ser un projecte pioner en l’àmbit mundial, original i inspirador, que de seguida va esdevenir un referent mundial i un projecte inspirador per a altres ciutats. Després del FIPA van aparèixer altres festivals de pallasses, com el Clownin Festival de Viena (Àustria), el Red Pearl Women Clown Festival d’Hèlsinki (Finlàndia) o el Festival Esse Monte de Mulher Palhaça de Río (Brasil), per anomenar els més importants.

L’any 2018 el Comú d’Andorra la Vella va decidir recuperar-lo després d’una dècada de parèntesi.