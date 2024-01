Dakar: Llovera se situa al top20 amb opcions per a millorar posicions

El camió dels Llovera, Llobera i Torres al Dakar 2024 (FotoEsport)

Albert Llovera – Margot Llobera – Marc Torres han aconseguit amb un temps de 3h49’26”, la 20a posició en l’etapa inicial de la present edició del Dakar 2024, de 541 km (127 km d’enllaç i 414 km cronometrats) entre les localitats d’Al – Ula i Al Hernakiyah. Cal destacar, que pel fet que l’inici de l’etapa va patir un retard d’aproximadament una hora, el crono final, per als camions, es va prendre al km 281 de l’especial.

L’etapa 1, a la categoria camions, va estar dominada de principi a fi per l’equip del Team de Rooy format per Van Kasteren-Rodewald-Snijders, que van completar la cronometrada del dia en 3h00’18”. Guanyadors del Dakar 2023 ara es col·loquen com a primers líders de la categoria a la present edició del rally-raid d’ASO.





Per a començar, una etapa molt exigent

Des dels primers compassos del Dakar 2024 s’ha pogut comprovar que David Castera (director esportiu d’ASO) no anava de “farol” quan va dir que l’inici d’aquest seria el més dur des que la prova es disputa a l’Aràbia Saudita.

En aquest primer dia de competició amb conseqüències directes per a la classificació, els pilots han hagut de sortejar trampes molt variades originades per una gran quantitat de pedres en un terreny volcànic.

Llovera comentava amb aquestes paraules les sensacions que l’equip ha tingut dins de l’habitacle de la seva mecànica: “Podríem dir que més de la meitat dels quilòmetres que hem fet han estat “dins d’una rentadora”, hem acabat amb contractures per tot el cos. Sense dubte, ha estat molt dur tant per a nosaltres com per a les mecàniques”.

Llovera-Llobera-Torres, han iniciat la prova a un ritme excel·lent que els ha permès recuperar posicions de manera immediata. Sortint des de la 26a posició, al pas pel km 127 ja estaven al top20 (18a posició). A partir d’aquest instant l’equip del camió #619 es va consolidar entre els vint millors, encara que en els darrers 300 km de l’especial, la lluita entre diversos equips va ser molt ajustada i les diferències al final mínimes. Llovera va acabar a escassos 10 minuts de la 15a posició

Un cop finalitzat el tram cronometrat, el pilot d’Andorra la Vella comentava el desenvolupament de l’etapa d’aquesta manera: “Seguint amb la comparativa de la rentadora, podem dir que hem rentat la roba amb prudència per a poder continuar amb normalitat en les següents etapes”. Amb tot, va voler deixar clar que: “No ens hem adormit, al recorregut hem anat a bon ritme pel lloc, però cuidant la mecànica, perquè avui era un dia per a trencar-ho tot. En resum, diria que ha estat un test molt dur tant per a la nostra forma física com per a la mecànica del camió, estic molt content del resultat final d’aquesta etapa inicial”.

La 2a etapa serà una mica mes llarga, amb dunes inicials per a seguir amb un traçat molt ràpid. Durant la segona etapa, els participants del Dakar continuaran viatjant en direcció al sud-est de l’Aràbia Saudita. També serà una jornada exigent, en total 662 km dels quals 440 seran de velocitat.

Les dunes seran presents als primers quilòmetres de l’etapa (uns 30 km), a continuació els pilots es trobaran amb un traçat molt ràpid, tot i que els organitzadors han comentat que la seguretat dels participants ha estat un factor prioritari en el moment de dissenyar el traçat esmentat.