El Comú d’Encamp acollirà l’exposició ‘Estampes’ de l’artista Pedro Muñoz

Cartell anunciant l’exposició Estampes a Encamp (Comú)

El Comú d’Encamp acollirà la mostra ‘Estampes’, de l’artista Pedro Muñoz Barrero, la qual, estarà oberta al públic del 9 de gener fins al 12 de febrer a la sala d’exposicions del mateix comú. La inauguració es durà a terme dimarts vinent, dia 9 de gener, a les 19 hores, i la resta de dies es podrà visitar durant l’horari habitual de casa comuna, de dilluns a dijous, de les 8 a les 16:30 hores, i els divendres, de les 8 a les 15 hores. L’entrada serà gratuïta.

La mostra, de caràcter figuratiu, estarà formada per diverses peces de mitjà format, on s’exhibiran diferents escenes populars i bodegons, que destil·len nostàlgia i un intens interès pel color. El conjunt d’obres proposat per l’artista, resident a Andorra des de fa una seixantena d’anys, comprèn diversos llenços que estaran a la venda, i els guanys que se n’aconsegueixin es donaran a diferents associacions animalistes del país.

Pel que fa a les obres, en aquestes queden reflectides, per exemple, escenes del dia a dia de temps més clàssics, amb persones de diferents edats com a protagonistes, sigui de manera individual o durant reunions socials. Els espais varien, i es poden apreciar escenes en locals públics, cases o, fins i tot, a l’exterior, posant el focus en els animals. També els objectes d’aquests temps passats tenen el seu espai i importància. Tot plegat portant l’espectador per un camí de nostàlgia, color, reconeixement, aprenentatge i record d’aquestes èpoques.