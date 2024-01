La fondista, Gina del Rio, il·lusiona Andorra

L’esquiadora andorrana, Gina del Rio, una vegada més dalt de tot del podi (FAE)

La Copa d’Europa (actual FESA Alpen Cup, el que abans era OPA) ha celebrat avui dissabte la segona cursa del cap de setmana a Oberwiesenthal (Alemanya). Si ahir divendres, Gina del Rio, es va imposar a la cursa sprint júnior, avui ha guanyat també els 20km mass start en lliure.

La fondista andorrana s’ha imposat amb un crono de 56.36,1, amb 4,5 segons respecte a la segona classificada, l’alemanya Charlotte Boehme, i 29,2 sobre la francesa Melina Berthet, tercera. Del Rio ha estat tota la cursa al capdavant, liderant en gran part de la carrera un petit grup capdavanter que mica en mica anava perdent unitats. Finalment, en el tram final Del Rio ha augmentat el ritme per a aconseguir distanciar-se i arribar a meta en solitari.

Demà diumenge la Copa d’Europa d’Oberwiesenthal acull la cursa júnior de 5km interval start en clàssic, amb Del Rio, i la de 10km, amb Carola Vila en categoria absoluta.

Gina del Rio, fondista: “Ahir en la quali de l’sprint no va sortir tot com volíem, però, després, vam poder rematar al final i aconseguir la victòria, amb la qual cosa estic molt contenta del resultat. Avui, en els 20km skating mass start hem intentat mantenir la calma i estar en el grup. Després, al final, s’ha trencat una mica i hem pogut també aconseguir la victòria, així que molt, molt contenta del resultat d’ahir i d’avui, gràcies al gran treball d’equip. Demà tenim una individual clàssic per a acabar aquest bloc de carreres”.