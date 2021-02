Cuida el cabell amb xampús sòlids ecològics

En els últims temps, els xampús sòlids ecològics s’ha erigit en una de les principals alternatives als productes capil·lars habituals. En aquest sentit, moltes persones han deixat de costat els xampús convencionals, per estar elaborats amb components químics que són nocius tant per a la salut com per al medi ambient.

A continuació, abordem els avantatges i beneficis del xampú sòlid ecològic per a la cura del cabell.

Estàlvia aigua

L’elaboració dels xampús sòlids ecològics requereix menys aigua que la producció dels convencionals. A més, aquests xampús no contenen la majoria de productes químics que formen part del procés d’elaboració dels productes de cabell capil·lar tradicionals. D’aquesta manera, els xampús sòlids ecològics manquen de paravents, emulsionants, silicones i sulfats. Aquests compostos no sols poden danyar el cabell en si, sinó que també poden deteriorar el cuir cabellut.

No ve envasat en plàstic

Generalment, els envasos de xampús sòlids ecològics no estan elaborats amb plàstics, per la qual cosa resulten menys nocius per al medi ambient. El més freqüent és, de fet, que els envasos d’aquests productes ecològics estiguin realitzats amb diferents tipus de materials biodegradables i sostenibles.

Bona relació qualitat-preu

Els xampús sòlids ecològics es caracteritzen per presentar una excel·lent qualitat-preu. Així, encara que moltes persones tendeixen a pensar que aquests són més cars que els xampús convencionals, el més comú, és que aquests resultin més econòmics. Això es deu al fet que aquest tipus de xampús duren molt temps, per la qual cosa poden transcórrer mesos entre la compra d’una pastilla i una altra. De mitjana, una pastilla de xampú natural dura fins a tres vegades més que un pot de xampú líquid.

No conté microplàstics

A més d’una sèrie de components químics nocius, els xampús líquids convencionals també presenten en la seva composició microplàstics. D’aquesta manera, en utilitzar xampús sòlids ecològics no sols esquivem el seu efecte en el nostre benestar, sinó que també salvaguardem al planeta d’aquests residus.

Es pot viatjar amb ells

Desgraciadament, quan viatgem amb avió moltes vegades no podem emportar-nos el nostre xampú favorit si aquest és líquid. Tanmateix, això mai ens passarà si utilitzem xampús sòlids ecològics. A més, en el cas que optéssim per utilitzar petits pots de 100 ml, les pastilles de xampú sempre ocupen menys espai que aquests pots

Molt pràctics

Donat tot l’anterior, els xampús sòlids ecològics són l’opció més pràctica tant per al dia a dia com per a quan ens anem de viatge. A més, en cas d’emergència, sempre podem usar aquests xampús per a ensabonar tant la cara com el cos, ja que no irriten la pell.

El pèl es manté net per més temps

Amb els xampús sòlids ecològics el cabell manté la seva lluentor i volum per més temps. Amb tot, els efectes positius dels xampús ecològics triguen a fer-se visibles entre un i dos mesos, ja que el cabell ha d’adaptar-se al nou producte. D’aquesta manera, és comú que en començar a usar aquests xampús el pèl es vegi més suat del normal. No obstant això, si esperem el temps necessari, aquest es veurà cada dia millor.

Redueixen les emissions de CO₂

Els xampús naturals ecològics redueixen les emissions de CO₂ i els gasos d’efecte d’hivernacle relacionats amb el transport. Així, en durar més temps, aquests xampús no necessiten produir-se industrialment i ser transportats de manera constant. Des d’aquest punt de vista, aquests productes resulten ecològicament molt més sostenibles que els xampús líquids tradicionals.

Com triar un xampú sòlid

A l’hora de triar un xampú, haurem d’optar per aquell que millor s’ajusti a les particularitats del nostre cabell. Així, igual que succeeix amb els xampús líquids, els xampús sòlids també presenten diferents varietats orientades als diferents tipus de pèls.

D’aquesta manera, existeixen xampús sòlids ecològics per a cabells eixuts, grassos, tenyits, etc. De la mateixa forma, també és possible trobar xampús amb fórmules hidratants, anti caiguda, anticaspa o enfortidors, per exemple.

Així, si tens el pèl tenyit, danyat o sec, el millor serà optar per un xampú sòlid nutritiu, ja que aquest tipus de cabells solen estar més danyats de l’habitual. A més, es pot completar els efectes positius del xampú amb l’ús d’un condicionador hidratant que millori l’aspecte del cabell.

Igualment, a l’hora de triar un xampú sòlid ecològic serà igual si es té el pèl arrissat, ondulat o llis, l’important serà atendre a si el cuir cabellut és gras o sec. En aquest sentit, els xampús sòlids naturals també són molt recomanables per a les les persones amb problemes capil·lars com la dermatitis, la descamació o la psoriasi. Gràcies a ells, la picor i la descamació es redueixen considerablement. Aquests xampús estan vinculats amb salut en aquest sentit.

En el cas dels nens i els bebès, es poden utilitzar xampús sòlids ecològics sense problemes. Amb tot, el millor serà optar per sabons neutres més suaus.

