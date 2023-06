Els nous secretaris d’Estat prenen possessió del càrrec

Els secretaris d’Estat un cop han pres possessió del càrrec amb Espot al centre der la imatge (SFGA)

Els nous secretaris d’Estat que configuren l’equip del Govern de la legislatura han pres possessió del càrrec aquest dijous a la tarda en un acte presidit pel cap de Govern, Xavier Espot. En concret ha pres possessió del càrrec la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, que orgànicament depèn directament del cap de Govern amb la voluntat de donar pes específic a aquesta cartera per a avançar amb la implementació de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

També han pres possessió del càrrec el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, i el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ambdós representants orgànicament inscrits al Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge encapçalat per Conxita Marsol. Josep Anton Bardina ha pres possessió del càrrec com a secretari d’Estat d’Educació i Universitats, inscrit al Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats que té al capdavant a Ladislau Baró.

Així mateix, Joan León ha jurat com a secretari d’Estat de Justícia i Interior, donant continuïtat al mateix càrrec que ja va ostentar la legislatura passada inscrit al Ministeri de Justícia i Interior liderat per Ester Molné. Acompanyarà a la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, com a secretària d’Estat de la cartera d’Afers Socials, Ester Cervós. Finalment, Alain Cabanes, ha pres possessió del càrrec com secretari d’Estat de Joventut i Esports.

Espot ha agraït la predisposició dels nous càrrecs per a fer front al repte i els ha exigit “dedicació, capacitat, imaginació, honestedat, intel·ligència i respecte pel proïsme”. Durant el discurs, el cap de Govern ha demanat als nous secretaris d’Estat que puguin trobar l’equilibri “entre la definició i la consecució dels grans objectius estratègics, d’una banda, i el rigor i el treball del dia a dia, de l’altra”. Per aquest motiu també ha demanat “mà estesa” especialment cap als ciutadans per a fer-los partícips d’una Andorra oberta, sostenible i inclusiva.

En relació al objectius i reptes de la legislatura, Espot ha destacat la necessitat de poder seguir avançant per a garantir l’accés a l’habitatge a preu assequible i treballar per a diversificar l’economia mitjançant l’establiment de sectors innovadors i d’alt valor afegit. Així mateix, també ha recordat als nous càrrecs la importància d’avançar en la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic i poder assolir un Acord d’associació beneficiós per a Andorra, encarar la reforma del sistema de pensions i la transformació digital de l’Administració.