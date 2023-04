L’Espai Municipal de Dansa de la Seu celebra dissabte el Dia Internacional de la Dansa

Alumnes de l’Espai Municipal de Dansa de la Seu, aquest passat cap de setmana (Aj. la Seu)

L’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell celebrarà aquest pròxim dissabte, 29 d’abril, el Dia Internacional de la Dansa -que precisament s’escau en aquesta jornada- sota el lema ‘Seguim ballant-lo!’. Així, la programació s’iniciarà a les deu del matí amb el taller de dansa en família ‘Bon dia petits ballarins/es!’, adreçat a nens i nenes de 3 a 6 anys, impartit per la directora de l’espai Eva Franquesa. Aquest taller es portarà a terme a les instal·lacions d’aquest mateix espai, ubicat al Centre Cultural les Monges.

També a les deu del matí, però a la plaça de les Monges, tindrà lloc una improvisació de dansa contemporània que impartirà el ballarí Noah, i que s’adreça a nens i nenes partir dels 8 anys i també a adults.

Per a les onze del matí s’ha programat una flashmob, que es repetirà a l’una del migdia. També hi haurà un photocall. A un quart de dotze del migdia tindrà lloc una masterclass d’urban dance on s’hi podrà participar a partir dels 6 anys d’edat i també adults, a càrrec de la ballarina Carlota.

A més, el vestíbul del Centre Cultural les Monges acollirà tallers de disfresses, manualitats i maquillatge, entre les onze i l’una del migdia.

A un quart d’una del migdia, a la plaça de les Monges, s’impartirà un taller de salsa cubana i roda casino, a càrrec de Marc Bravo, on hi podran prendre part nens i nenes a partir de 8 anys i persones adultes.





Actes previs

Cal recordar que aquest passat cap de setmana, 22 i 23 d’abril, en el marc de la proposta cultural al voltant del drac de Sant Jordi Llegendària, l’Espai Municipal de Dansa ja va dur a terme diferents activitats relacionades amb la dansa.

Així, dissabte va tenir lloc una sessió fotogràfica amb tot l’alumnat, a càrrec de MW Fotografia, especialitzada en dansa i arts escèniques en diferents espais emblemàtics de la Seu; una Jam Session vermut, a càrrec de We Swing Pirineu; una Masterclass de hip hop gratuïta a càrrec de Brodas Bros, que també van oferir com a colofó final de la jornada l’espectacle Hipstory.





Balla’m poesia

I, diumenge, 23 d’abril, tot coincidint amb la diada de Sant Jordi, l’alumnat de l’Espai Municipal de Dansa va prendre part també en l’espectacle interdisciplinar ‘Balla’m poesia’, amb poemes de l’escriptor peramolí Ramon Besora i musicats per Rosabel Bofarull, on també hi van participar els cors i solistes de l’aula de cant de l’Escola Municipal de Música, envoltats pels treballs elaborats per alumnes de l’Espai Municipal d’Art.