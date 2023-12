Propostes socials i mediambientals al Consell d’infants d’Ordino

Consell d’infants a Ordino, aquest dimecres (Comú)

Ordino ha celebrat aquest dimecres la sessió ordinària del Consell d’Infants en què els alumnes de les escoles andorrana i francesa han presentat les propostes que volen tirar endavant durant aquest curs escolar. Es tracta de set iniciatives ambientals i socials que els cònsols han valorat molt positivament i que s’han compromès a traslladar al pròxim Comú que surti escollit en les eleccions del 17 de desembre.

Així, els alumnes de l’escola andorrana han proposat una tarda mensual a la Casa Pairal per a compartir amb els padrins experiències. El cònsol major, Josep Àngel Mortés ha destacat que es tracta d’una proposta “interessantíssima” i al seu torn la cònsol menor, Eva Choy, ha destacat que es tracta d’una iniciativa que es pot posar en marxa de manera immediata.

Els alumnes de l’escola andorrana també han posat sobre la taula un lloc de compostatge a prop de l’escola per a reciclar restes de menjar i impulsar un grup de voluntaris per a ajudar gent de la parròquia que ho necessiti. En els dos casos, els cònsols també han felicitat els alumnes per les idees.

Des de l’escola francesa s’han presentat quatre propostes. La primera és dur a terme una bicicletada per a animar la gent a fer esport i alhora per a difondre maneres segures d’anar en bicicleta. De manera paral·lela, els estudiants també volen dissenyar unes samarretes, la venda de les quals aniria a benefici de l’Unicef. La tercera de les propostes ha estat impulsar camins escolars més segurs a la parròquia i la quarta, i darrera, fer una nova recollida de burilles durant la primavera, una iniciativa que es duria a terme per quart any consecutiu. Aquestes propostes han estat també acceptades i els cònsols han celebrat les idees presentades pels estudiants.

Ja en el torn de precs i preguntes, els alumnes dels dos centres escolars han plantejat als cònsols nombroses preguntes relacionades amb temes com la il·luminació de parcs i carrers; la recollida de deixalles o els lavabos públics. En finalitzar, Mortés ha recordat que per a ell els consells “més macos” han estat els d’infants ja que s’han fet propostes “molt interessants”. Al seu torn, la cònsol menor ha manifestat que estan “molt satisfets de les propostes que han fet aquest Consell d’Infants i de les temàtiques tractades” i ha desitjat que “les propostes que han fet es duguin a terme i que en properes edicions també sigui així”.