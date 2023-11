Com era la vida en un castell medieval

Vídeo: Historia Escondida)

Molts dels lectors hauran visitat al llarg de la seva vida més d’un castell de l’època medieval. Afortunadament, hi ha castells que han sobreviscut al pas dels anys i altres, en mal estat, han estat rehabilitats i fan funcions de museu, afavorint la visita dels turistes. També és cert que nombroses fortificacions han desaparegut en ser destruïdes o en no haver estat sotmeses a un manteniment periòdic.

Havent visitat, o no, un d’aquests castells medievals, quantes persones s’hauran preguntat com devia ser la vida dins d’aquestes fortaleses en una etapa de la història que no gaudia, precisament, d’avenços com els que la societat actual disposa: tecnologia, higiene, alimentació, sanitat… Si ets d’aquests que s’ho ha preguntat més d’un cop, aquí hi ha un vídeo que resumeix com es vivia en un castell -o millor dit, com se sobrevivia-.